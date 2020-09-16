机械化让丘陵种田不再难

图为履带式拖拉机配套农机具在百色右江区果园挖坑作业。

本报记者 庞革平摄

开沟、施肥、培土、剪技、除草……走进广西百色市右江区六沙园艺场，只见各类现代化农业机械正大展身手。

长期以来，广西的芒果、罗汉果、柑橘等农作物生产主要依靠人工，成本居高不下，成为丘陵山区特色产业亟待解决的难题。广西农机部门因地制宜引进推广轨道运输机、植保无人机、果园除草机等一批适用机械，丘陵山区的农业机械化展现出新景象。

乡村致富的小火车

在广西丘陵山区，轨道运输机被农户亲切地称为“乡村的小火车”。

“轰隆”“轰隆”……在百色市田林县万亩高山晚熟芒果基地，放眼望去，400条、8万米里程的山地运输轨道在果园里铺开，蔬果、肥料、农药、劳具等各类农资借助轨道的运输直达林下地头。伴随着山地轨道运输机车发出的“轰隆”声响，满满当当的果箱被运至地头，等待包装。

田林县位于广西西北部，是广西丘陵至云贵高原的过渡地带。今年以来，田林县依托中央财政农机购置补贴政策，投入4250万元建设南方山区优势特色农业生产机械化示范基地，总规划面积3万亩，计划安装山地运输机轨道600条，共计12万米。

在高山晚熟芒果基地里，果农潘华健正在采摘、搬运芒果，“今年政府给我们农机补贴安装这个轨道和机器，我们采摘芒果方便多了。把芒果摘了放进机器，一个人开就行，我再也不用肩挑手扛了”。

“单趟机子载重是人工的5倍，机子跑一趟人工需要5个人跑一趟。”湖北华联机械制造实业股份有限公司技术员周重阳介绍，山地轨道运输机每次可运送200-500公斤的货物，30-40度的山坡上下自如，节约了人工。

今年1至6月，广西农机购置补贴轨道运输机5879台，使用中央资金补贴17228.43万元，农户根据不同的轨道安装长度，分档享受国家农机购置补贴1.8万元至9万元不等。

农机进得田入得园

百色右江区以创建现代特色示范区为载体，重点实施“优果工程”建设。今年以来，右江区把轨道运输机和水果加工机械列为示范推广的主推机具，帮助果农减少运输成本，破解以往运输肥料、水果靠人工肩挑手扛的难题。同时，大力进推广大中小型拖拉机、植保无人机、微耕、微罐设备等其他农机具，促进水果种植护理机械化。

“一台多功能小型微耕机原价3100元，政府补贴700元，价格补贴后很便宜。”农业机械生产制造企业的相关负责人莫玉鸾介绍，一些小型轻便、高效的农机设备经政府补贴后，受到不少农户的青睐。

右江区还通过简政放权，把购置补贴办理工作下放到乡镇，降低购机农户办理补贴申请的成本，做到“一站式”服务。今年以来，右江区已补贴各类机具1026台，补贴资金达1001.16万元。右江区耕种收综合机械化水平达64.5%，各类高效便捷的现代化农机设备纷纷走进田间地头，进入果园，逐渐成为农户致富的好帮手。

脱贫奔富，农机来帮

广西农业农村厅厅长刘俊介绍，广西有77个县市区是丘陵山区县，这些丘陵山区县的农业产量占全区的80%以上。广西的脱贫攻坚工作重点也在这77个丘陵山区县中。“经过探索，我们发现农机化对推进产业发展、助推乡村振兴和脱贫攻坚具有重要作用。”刘俊说。

在桂林市平乐县，当地补贴推广各类烘干机，全县涌现出一批使用果蔬烘干机开展农产品加工的专业村、合作社和加工大户，新增柿饼、红薯干加工户约1400多户，从业人员年均增收1.2万元左右。

河池市宜州区的贫困地区，建起300亩桑蚕生产机械化创新示范基地，通过推广使用电动采茧机，把人工采茧破天荒变成机械作业，一台机子代替了8个劳动力，每公斤蚕茧节省近5元成本。

各类先进适用的农机化装备与技术上山进园，打通了农机化的“最后一公里”，百色芒果、梧州六堡茶、桂林罗汉果、宜州桑蚕等一批特色农产品走出大山，广大农户也走上了脱贫致富的“快车道”。

广西农机中心主任韦周介绍，下一步广西要把宜机化改造放在突出的位置，继续推动全区农机化工作提档升级。