在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记开宗明义指出：“在过去8个多月时间里，我们党团结带领全国各族人民，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，付出巨大努力，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。”

回望大战、回顾大考，我们对一个政党的领导力、一种制度的优越性有了更深切的认知，对举什么旗、走什么路有了更坚定的自觉。此一役，红旗漫卷；此一役，淬火成钢。跨过重重关口的古老民族，在千磨万击中愈加坚劲，在风雨兼程中行稳致远。

（一）

洪水、干旱、瘟疫、战争……人类的历史就是一部与各种灾难不屈不挠抗争的历史。在应对挑战、克服灾难中，作为人类文明重大成果的国家制度不断发展、受到检验、得到完善。

21世纪的第三个十年刚刚开始，中国和世界历史再一次来到惊心动魄的时刻，来势汹汹的新冠肺炎疫情，这个未知而凶残的病魔突袭而至。值此历史当口，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党员干部闻令出征、担当尽责，举国上下众志成城、勠力同心，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。习近平总书记的战“疫”步伐，是我们回溯奋战历程最清晰的脉络。

犹记得，专家组刚得出对病毒的最新结论，习近平总书记第一时间作出指示：“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头”。面对复杂严峻的疫情形势，习近平总书记审时度势、当机立断，明确要求湖北省武汉市对人员外流实施全面严格管控。这是坚持底线思维、防范化解风险挑战的高度自觉，这是立足全局、奠定胜局的关键一招。世界卫生组织后来评价，在未为人知的新型病毒面前，中国采取了历史上最勇敢、最积极的防控措施，减少了数十万新冠肺炎病例的发生。

犹记得，农历正月初一，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议专题研究疫情防控工作，发出“疫情就是命令，防控就是责任”的动员令，明确坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总体要求，为打赢疫情防控战排兵布阵、谋局落子。越是风急浪高，越需要把稳舵、定好向。一场场统摄全局的重要会议，一次次深思熟虑的指示批示，一项项及时有力的科学决策，一轮轮卓有成效的国际互动……习近平总书记运筹帷幄、指挥若定，坚定了全党全社会战胜疫情的必胜信念，指明了同病魔奋战的方向。

犹记得，3月初那个乍暖还寒的日子，在疫情防控关键时刻，习近平总书记飞赴武汉，直奔火神山医院，深入东湖新城社区，在决胜之地发出“坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战”的总攻号令。人民领袖为人民，万水千山赴戎机。在北京调研社区、医院、疾控中心基层防控，到军事医学研究院、清华大学医学院指导科研攻关……总书记始终把人民放在心头最高位置，始终同人民奋斗在一起，用以身作则、率先垂范汇聚起全党的钢铁力量，书写着对人民的无限忠诚。

犹记得，那场全国17万名各级领导干部参加的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议，总书记明思路、作部署、提要求。紧接着又召开决战决胜脱贫攻坚座谈会，总书记通过视频和各地干部细算脱贫时间表，重申党对人民的郑重承诺。在浙江、陕西、山西、宁夏、吉林、安徽，总书记下农村察脱贫情况，进山岭观生态治理，到工厂鼓发展士气，赴灾区看受灾群众……那一串串急匆匆的脚步，印刻着“坚持两手抓、实现双胜利”的坚定决心。

一声号令，三军奋勇，上下同欲者胜。在习近平总书记直接指挥下，全党上下如一台精密的机器高速运转起来。第一时间成立中央应对疫情工作领导小组，第一时间向湖北等疫情严重地区派出中央指导组，第一时间对国务院联防联控机制提出明确要求……无数个“第一时间”，见证了党中央统一指挥、统一协调、统一调度的坚强有力，见证了党中央全面动员、全面部署、全面推进的制胜之举。460余万基层党组织各就各位，9000多万共产党员严阵以待，一支支党员突击队冲锋在最前线，一面面鲜红的党旗高扬在最前沿，关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，构筑起捍卫人民生命健康的坚实防线。大战中践行初心使命，大考中书写奉献担当，中国共产党人交出了一份经得起历史和人民检验的抗疫答卷。

翻开这份答卷，一个结论分外清晰：党的领导是引领中国号巨轮劈波斩浪的“舵”与“锚”，以习近平同志为核心的党中央是全党全国人民无惧艰难险阻、战胜一切挑战的主心骨、定盘星。

（二）

为什么人的问题，是检验一个政党、一个政权的试金石。危急关头是人民至上、生命至上，还是其他什么至上，是检验一种制度是否表里如一的度量衡。

一位外国政治学家在观察中国的疫情防控措施后这样评价：“中国的社会主义根本属性，在危机中或紧急情况下，人民的福祉优先于利润。”人民二字重若千钧，人民的生命安全和身体健康高于一切，正是中国制度最根本的价值取向、最深层的政治伦理。

为了人民，我们同时间赛跑、与病魔较量，通过“早发现、早报告、早隔离、早治疗”最大限度控制疫情扩散，通过“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”最大限度救助病患，确保应收尽收、应治尽治。我们给予每个生命以最大的尊重、最平等的对待，相守相依、不离不弃。在武汉，780名新冠肺炎患儿全部平安出院，最小的收治时才出生30个小时；80岁以上高龄老人救治成功率近70%，年龄最大的108岁。不计代价、不讲条件，全国确诊住院患者人均医疗费用2.15万元，重症患者超过15万元，少数危重症患者高达几十万元、甚至超过百万元，所有费用全部医保报销、国家兜底。为保证群众基本生活、解决群众实际困难，迅速建立生活必需品联保联供协作机制，每天数以百吨、千吨计的生活物资驰援湖北；为营造强信心、暖人心、聚民心的舆论氛围，积极搭建媒体平台，发布权威信息、回应社会关切、疏导群众情绪，广大新闻工作者不畏艰险、深入一线，大力宣传抗疫感人事迹，生动讲述抗疫故事。“昔君来思，雨雪霏霏。今君往矣，杨柳依依。”治愈患者对医生护士的深深一躬，群众送别援鄂医疗队时的恋恋不舍，就是人民授予的桂冠。

为了人民，我们一手抓疫情防控毫不放松，一手抓经济社会秩序恢复，党中央多次研究经济形势和经济工作，既明确“怎么看”、又指明“怎么干”。我们坚持不懈加大“六稳”力度，千方百计做到“六保”，第二季度中国经济由负转正，复工复产复商复市加快推进，基本民生保障有力，大江南北、城市乡村重新活跃起来、舒展开来。我们顺势而为培育新的经济增长点，积极构建新发展格局，加快5G网络、数据中心、智能交通等新型基础设施建设，拓展在线教育、线上办公等新业态新模式，为经济发展注入蓬勃动能。我们密集出台一系列惠企利民政策措施，企业用工调度保障行动、农民工返岗“点对点”服务行动、百日千万网络招聘行动，减免社会保险费、返还失业保险费、减免商铺租金、发放消费券，帮扶因疫致贫、返贫群众……惠及群众上亿人，救助或减免数千亿元。每天发生的点点滴滴、一枝一叶，牵动的是党和政府一刻不离的目光。普通百姓的柴米油盐、喜怒哀乐，影响的是整个国家正在做和将要做的事。

在人民共和国走进的第71个年头，我们更加体会到“人民”一词的涵义。它不是口号、而是行动，不是个别、而是全体。它写在难以磨灭的史册上，更写在每个人的心底。

（三）

大河奔涌，有缓流也有急流；制度优势，在平时更在战时。

百年大党淬炼的强大优势、70多年社会主义建设形成的宝贵经验、40多年改革开放积蓄的雄厚基础，为国家发展注入“直挂云帆济沧海”的澎湃动力，为跨越坎坷赋予“乱云飞渡仍从容”的回旋韧性。我国国家治理体系和治理能力在重大突发公共卫生事件面前经受住了“压力测试”，党的政治优势、组织优势、群众优势不断转化为强大治理效能。

全国一盘棋、集中力量办大事构筑起“铜墙铁壁”。党中央一声令下，两座6万多平方米的医院10多天内建成使用，4.26万名优秀医务工作者星夜驰援，10多个省份20%以上的重症救治专业人员尽锐出战，800余万件防护服、1000余辆负压救护车、超过7万台医疗救治设备紧急调度……一场举世震撼的总动员即刻发动、迅速展开。各部门各司其职、通力合作，专项资金迅速划拨、战略储备紧急调用、物资入境一路畅通，战时链条环环相扣、高效运转；对口支援机制再显“神通”，19个省份吹响集结号、划分责任田、明确任务书；联防联控大网横向到边、纵向到底，全国400多万名基层工作者牢牢守护住65万个城乡社区。世界卫生组织总干事谭德塞感叹：“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见”“一生中从未见过这样的动员！”

科学防治、精准施策是最有力的武器。无论是戴口罩、勤洗手、常通风，还是不吃野味、公筷分餐、保持社交距离，都日益成为人们的自觉行动和生活方式。无论是多学科联合攻关、中西医结合救治，多线程疫苗研发、迭代更新诊疗方案，还是大数据精准溯源、健康码追踪轨迹，或是根据疫情发展实行精准化、差异化的城市管控、社区管控方案，都是中国制服疫情的利器法宝。特别是创新性地大规模应用方舱医院，22天实现由“人等床”到“床等人”的转变，1.2万余名轻症患者得到妥善收治，最大程度阻断了传染源。国际权威医学杂志《柳叶刀》评价：中国同行的努力为国际科学界共同应对这一疫情“铺平了道路”。我们深知，敬畏科学就是敬畏自然，尊重科学才能挽救生命。崇尚科学、按规律办事，已经成为国家的气质、国民的品格。

法治思维、法治方式为抗击疫情提供了坚实制度保障。依据《传染病防治法》，全国31个省区市全部启动重大突发公共卫生事件一级响应；紧急出台司法决定，快速启动修法程序；依法实行全民居家隔离，全面交通管制，紧急征用调配物资……对抗疫一线的医护人员大力褒奖，让日夜奋战的优秀干部脱颖而出，对越法用权、滥用职权、徇私舞弊者依纪问责，对哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫者依法惩戒，依法依规、陟罚臧否激发着强大正能量。立法、执法、司法、守法全面发力，在法治轨道上统筹推进各项防控工作。

正视存在问题、及时纠正问题是疫情防控和社会治理愈发有效完善的助推器。面对问题采取什么样的态度，考验着制度的本色、治理的潜能。在突如其来的疫情中，我们看到公共卫生体系、应急管理体系等方面的短板弱项，看到一些干部领导水平、专业能力不足，一些地方形式主义、官僚主义作风依然顽固的问题。我们也看到，在各地群众来“吐槽”、亿万网民“云围观”的特殊时期，政府和民众之间不回避矛盾、不遮掩问题，每时每刻都在进行正面反馈与互动。“百姓有所呼、政府有所应”“即刻发现问题、即刻解决问题”成为常态，虚心的学习和倾听，深刻的认识和吸取，为治理体系和治理能力注入源源不断的活力。

“中国制度所具有的战略性、全局性、前瞻性和对全国资源的调动能力，是其他制度无法比拟的。”——这是马丁·雅克的赞叹。

（四）

风暴来袭，没有任何一棵树木能够孑然独立；大疫之下，没有任何国家可以独善其身。新冠病毒用如此沉痛而直接的方式告诉世界，人类是一个休戚与共的命运共同体，只有携手并肩，才能穿过风雨、迎来阳光。

我们坚持和平发展、与人为善，也收获着世界人民的友善和情谊。令人难以忘怀的是那些亲切的身影，在疫情最危急的时刻，俄罗斯运输机满载医疗物资飞抵武汉，柬埔寨首相“逆行”访华，“巴铁”举全国之力伸出援手，蒙古国赠送3万只羊，还有缅甸的大米、斯里兰卡的红茶……令人难以忘怀的是那些穿越高山大海的暖心话语，“山川异域，风月同天”“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”“守望相助，共克时艰”“中国的困难就是我们的困难”……令人难以忘怀的是那些客观公正的专业人士和科学家，国际社会科学“大咖”坚持科学立场，秉持求实精神，坚定同“信息疫情”进行斗争……得道多助，失道寡助，再一次得到事实的印证。

我们积极承担国际义务、担当大国责任，为抗击人类共同的敌人作出贡献。从及时向国际社会通报疫情信息，到采取超常措施控制传染源、切断传播途径……中国付出了巨大的努力和牺牲。第一时间公开病毒基因序列信息，及时分享疫情防控和诊疗方案等技术文件，同国外专家举行70多场视频交流会……中国展现了高度的透明与合作。捐赠5000万美元用于世界卫生组织全球防疫，向伊朗、意大利、塞尔维亚等国派出专家团队，向150多个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资……中国秉持命运与共的理念，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命。

天下一家、守望相助向来是中华文化对美好世界的设想，零和博弈、以邻为壑从来不是中国在危难之际的选项。中国梦照进世界是和平与阳光，是贡献与担当。贫穷、战争、恐怖主义、气候变化、重大传染病流行……这些问题威胁着人类的当下，也侵蚀着下一代的未来，解决哪一个都不能靠丛林里的野蛮搏杀，也不能指望“蝙蝠侠”或“超人”的一己之力。有人说，人类历史已经进入“风险冲击模式”。战胜这场疫情乃至接下来的种种冲击，需要我们摒弃分裂与偏见、坚持团结与合作，用心守护人类共同的家园，在历史的惊涛骇浪中平稳前行。

（五）

一个国家的制度，只有深深扎根在民族文化的土壤之中，才能焕发旺盛的生命力，只有紧紧贴近于人民固有的精神特质，才能保证强大的执行力。

从“大道之行、天下为公”的大同理想，到“民为邦本、本固邦宁”的民本思想，从“同舟共济、患难与共”的家国情，到“亲仁善邻、协和万邦”的天下观，是根植于中华文明的思想精华，也是凝结于中国特色社会主义制度内核的精神基因，深深涵育了伟大抗疫精神，在大疫来临之际充分激发、充分彰显。

关键时刻，爱国主义让全民族牢牢凝聚。曾记否，那一声声“武汉加油”“湖北加油”“中国加油”的呼唤，或化作时而低沉、时而清脆、时而激昂的呐喊，或化作刚劲有力的书法、稚嫩拙朴的图画，久久回荡在人们心间。曾记否，那些除夕之夜逆行出征的白衣天使，那些连夜驰骋奔向湖北的司机师傅，那些为研发疫苗夜以继日的科研工作者，那些为祖国日夜奔波筹集抗疫物资的华人华侨，总令人联想起那句振聋发聩的古语——“天下兴亡，匹夫有责”。不需要动员，大家已在路上；不需要激励，热血涌动胸膛。这就是家国的感召、爱国的力量。

关键时刻，集体主义使人们亲如一家。曾记否，上百万社区工作者和志愿者甘冒雨雪、甘担风险，日夜值守在基层卡点、不停穿梭于小区楼群，用坚守和汗水诠释着真情无悔、大爱无疆。曾记否，那些宁可亏损也要给员工发工资的工厂、商店、餐馆，那些自己本不富裕却为湖北、武汉捐款捐物的热心人，那些每天定时为彼此加油打气的疫区群众，虽是寒冬时节，却传递着春天般的温暖。还有那些为了保护家人、保护他人而自觉接受隔离的人们，没有被枯燥和孤独占据，而是保持着微笑和阳光。

大疫落定，新加坡《联合早报》一位记者来到武汉，她看到的是一个井井有条、充满活力和生机的城市，学校里孩子们盛装打扮，菜市场整齐干净，堵车高峰车龙一眼望不到头，路边烧烤摊烟火缭绕，个体户大姐朴实而坚强……她不由感慨：听说疫情曾来过。毫无疑问，武汉已经从百年不遇的疫情中重整旗鼓、浴火重生。

千难万险何所惧，大战大考炼真金。“中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”经过抗疫斗争的伟大实践，中国特色社会主义在磨砺中经受洗礼，在困境中敢于胜利，再次通过了“极限大考”。

面向未来，我们坚信社会主义制度前途光明、前景远大；我们也深知，前进路上并不平坦，甚至布满荆棘，只要坚定方向、大胆实践，立足“中国之制”开辟“中国之治”，就一定能够夺取新时代中国特色社会主义的伟大胜利，就一定能够创造引领复兴、造福世界的物质文明、精神文明、制度文明。

我们已经被历史所书写，我们必将书写新的历史！

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 01 版）