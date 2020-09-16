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不孕女性试试雷火灸调理月经周期

2020年09月16日08:29 来源：羊城晚报

很多女性在治疗不孕不育时要借助西药或中药来调理月经周期。其实雷火灸月经周期调理法也是临床上治疗不孕症的一种方法。

广州中医药大学第一附属医院先烈门诊部针灸科谢波主治医师介绍，他们通过临床跟踪调查发现，施用雷火灸进行月经周期调理不仅可促进卵泡发育成熟，而且可促进排卵，增加子宫内膜厚度，增强黄体功能，提高受孕率。谢波介绍，他们通过对治疗组患者进行初步统计，半年排卵率 80%，与传统治法相比，排卵率增加 10%。半年受孕率 40%，与传统治法相比，受孕率增加 15%。

雷火灸为何可以治疗不孕不育？中医认为“女子以血为本，血足则子宫易于受物，女子受孕主要是肾气充盛，天癸至，任脉通，气血调和，适时交蚺，摄精成孕”，而排卵障碍性不孕症主要是肾气不足，血海空虚，气滞血瘀引起肾-天癸-冲任-胞宫系统功能失调所导致。通过雷火灸作用于冲脉、任脉、足少阴肾经为主的穴位，可使精血充盛，百脉调和，瘀滞通利使肾—天癸—冲任—胞宫系统功能恢复正常。

谢波介绍，一般月经干净后第三天，开始雷火灸治疗。选择冲脉、任脉、足少阴肾经为主的穴位，每天一次，每次90分钟，其间检测基础体温，并在月经第 11 天开始检测卵泡及子宫内膜厚度，直到排卵或卵泡萎缩塌陷。一般为女性排卵期 7 天为一个疗程，2—4 个疗程病情好转。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

(责编：许晓华、崔元苑)


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