舍生忘死，敢于压倒一切困难

这种舍生忘死的牺牲，显现着无私付出、甘于奉献的崇高品格

中国人民所具有的不屈不挠的意志力，是战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉

“风也有，雨也有，风雨无阻，向前走。”不久前，记录波澜壮阔抗疫斗争的大型纪录片《同心战“疫”》播出，主题曲《风雨无阻》唱出了中国人民面对汹涌疫情时不惧风雨、不畏险阻的精神气概，舍生忘死、不屈不挠的顽强斗志。

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记强调：“舍生忘死，集中体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。”从“不计报酬，无论生死”的请战书，到“哪里需要我们，我们就到哪里去”的宣誓词，从写下“如有不幸，捐献我的遗体研究攻克病毒”的95后护士，到率先进入污染区、坚持“和患者战斗在一起”的“50后党员先锋队”……面对疫情，中国人民没有被吓倒，而是用明知山有虎、偏向虎山行的壮举，书写下可歌可泣、荡气回肠的壮丽篇章。

今天的中国，校园书声琅琅，街道车流如织，工厂机器轰鸣，乡村谷米满仓。这样岁月静好的生活，背后凝结着多少舍生忘死的冲锋，多少不计得失的坚守，多少默默无闻的奉献，多少壮怀激烈的牺牲！“等我好起来，大家再一起工作”，在抗疫战场，武汉市武昌医院院长刘智明的生命定格在51岁；留给妻子最后一句话，内蒙古自治区突泉县公安局育文派出所民警何建华倒在了疫情防控第一线……在这场艰苦卓绝的抗疫斗争中，有数百名逆行者、坚守者献出了宝贵的生命。他们以生命赴使命，用大爱护众生；他们用肩膀扛起如山的责任，用血肉之躯筑起了阻击病毒的钢铁长城。这种舍生忘死的牺牲，显现着无私付出、甘于奉献的崇高品格，成为14亿人民刻骨铭心的共同记忆、敬仰敬佩的精神脊梁。

世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。从为国为民牺牲的抗疫先锋，到千千万万为抗疫操心出力的普通百姓，正是无数人以平凡的坚守，投身不平凡的战斗，我们才能将一个个不可能变成可能，交出令世人惊叹的“中国答卷”。在工人无法返岗的情况下，苏州的袁传伟一个人扛起一整条生产线，不分日夜坚持了16天，终于完成来自武汉的200套消毒设备订单；面对交通停运无法返岗的难题，24岁的女医生甘如意骑行4天3夜辗转300多公里，终于返回武汉战疫一线……在他们身上，我们看到“疫情无情人有情”的人间大爱，更看到中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行！

“天行健，君子以自强不息。”回望过去，经过血与火的考验，历经苦和难的磨砺，中华文化熔铸了最坚韧的精神气质，中国人民形成了顽强不屈的民族品格。此次病毒突袭，无数人或向险而行，或默默坚守，生死较量不畏惧、千难万险不退缩，抗疫斗争伟大实践再次证明，中国人民所具有的不屈不挠的意志力，是战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉。在实现中华民族伟大复兴的新征程上，必然会有艰巨繁重的任务，必然会有艰难险阻甚至惊涛骇浪，但只要我们发扬这种舍生忘死、敢于压倒一切困难的大无畏精神，只要我们紧紧依靠人民、一切为了人民，充分激发广大人民顽强不屈的意志和坚忍不拔的毅力，就一定能无往而不胜，从胜利走向胜利。

抗疫烈士彭银华的妻子钟欣，受邀参加了全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会。当听到抗疫勇士中“有永远无法向妻子兑现婚礼承诺的丈夫”时，钟欣的眼泪夺眶而出。钟欣说，等女儿长大了，要把英雄爸爸的事迹讲给她听，要把这场战疫中的精神与力量传递下去。伟大抗疫精神，不仅要在英雄的儿女身上传递，更应激荡在每个人心间，激励每个人百折不挠拼搏、顽强不屈奋斗，汇聚起实现中华民族伟大复兴的强大力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 05 版）