健康体检筛查抑郁症 关注学生病耻感

近日，国家卫健委《探索抑郁症防治特色服务工作方案》提出，各个高中及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常学生给予重点关注。

国家卫健委数据显示，我国17岁以下儿童青少年中，约3000万人受到各种情绪障碍和行为问题困扰。重点关注青少年群体抑郁现象，有助于学校发现青少年抑郁症患者，及时采取干预治疗，为青少年心理健康保驾护航。

在中国，约八成抑郁症患者没有被“发现”，九成抑郁症患者没有得到规范专业治疗。阻碍抑郁症“早发现，早治疗”因素中，有个人对病症的模糊认识，也有社会对抑郁人群的偏见。现代科学表明，抑郁症是心理疾病，但处于轻度抑郁的人，出现的情绪低落、失眠困倦等表现，和人们正常的倦怠心情类似，不少人将其误看作心情不适。在中国青年报微博投票中，有一半以上人在“亚历山大”时，选择“硬撑着”，说明很多人未能正确疏导压力，也可能缺少倾诉释放途径。

某些中重度抑郁人群深受其扰，但怯于社会对抑郁的负面评价，他们的身边人甚至包括父母家长常常认为抑郁者是矫情脆弱，导致抑郁人群拒绝承认抑郁，为“面子”逃避诊治，从而延误病情。抑郁患者的病耻感，使社会无法及时识别抑郁人群，也不利于推动社会正确看待抑郁症。只有社会给予他们精神支持，以平常心看待抑郁症，才有助于他们挥别抑郁。

将抑郁筛查纳入学生健康体检，是国家探索抑郁症防治工作组成部分。重点人群中，除青少年，孕产妇、老年人、高压职业人群也被标明，从而有助于分类施策，提供适当的心理健康服务。

据有关报道，我国大学生抑郁症发病率逐年攀升，大一和大三是抑郁症高发期，大一新生入学、大三接近毕业择业，学生均容易陷入抑郁。世卫组织曾提出，四分之一中国大学生承认有抑郁症状，而学业、人际、恋爱、家庭及就业压力是主要诱因。这提示学校要把握心理健康教育时间节点，在高中和大学阶段，各级学校心理健康教育要有差异，体现侧重，做好顺承衔接。此外，各级学校要调整心理教育模式，重新组织调配专业资源，比如管理上减轻学生学业负担，心理上关注学生诱发抑郁的因素，联合社会、家长参与防治疗愈。

社会正确认识抑郁症需要时间，打破偏见也难以一蹴而就。推动抑郁症防治，尤其对青少年学生在内的重点人群筛查评估，应拿捏分寸，防止加重抑郁人群病耻感。

比如，高中及高等院校的抑郁筛查，建立学生心理健康档案，档案录入信息及使用范围必须明确。抑郁可能成为某些企业不聘用或辞退的借口，此类隐忧，会触发学生抵触筛查，干扰评测结果。学校要做好心理健康档案管理，善意的“重点关注”还要做到“润物无声”。只有充分考虑学生隐私，方能长期有效追踪评估学生心理健康，让学生放下顾虑配合筛查。

无论如何，针对所有抑郁人群的筛查防治，都要以帮助患者康复为中心，围绕筛查防治的诸多环节，务必避免过度曝光，产生二次伤害。只有筛查评估做到严谨节制，在心理治疗时保护抑郁患者隐私，才能切实帮助抑郁症患者。

白毅鹏 来源：中国青年报