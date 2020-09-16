“现榨现卖”的散装花生油能买吗？

花生油香味浓郁，深受大众喜爱。一些消费者青睐“原生态”和“现榨现卖”的散装花生油，但有可能因小作坊生产加工控制不严和原料霉变等因素导致黄曲霉毒素污染，存在一定的食品安全隐患。

黄曲霉毒素是由黄曲霉、寄生曲霉等霉菌产生的次生代谢产物，是目前发现的最强的致癌物质之一。黄曲霉毒素对热稳定，常规烹调和加热不能破坏其毒性，在一些初级农产品和加工品中均有检出，以花生、玉米等最为严重。有的小作坊生产“土榨油”或家庭用榨油机自榨的花生油，看似“原生态”，但其在加工前仅依靠肉眼挑选，无法有效去除可能含有黄曲霉毒素的花生仁。另外，“土榨”设备经常停用，很难做到彻底清洗干净卫生，易造成榨油机内部污染，进而污染花生油。

因此，消费者应对购买“土榨油”或自榨的散装油保持高度警惕，具体应注意三个要点：

1.正规渠道购买

不要盲目相信自制散装花生油宣传，最好通过正规、可靠渠道购买预包装花生油，并留存购物凭证。如通过电商平台等线上途径购买，应索要清晰的产品资料，保留产品截图和证据，必要时要求卖家提供资质证明材料、食品来源票证、产品出厂合格证明文件等。

2.仔细查看标识

选购预包装花生油时，应认真查看产品包装上的标签、配料表、油脂等级、执行标准、生产厂家、生产日期、保质期等标识信息，特别注意封口是否完整、严密。尽量购买小包装油，方便短时间内吃完。存放时，尽量做到密封、低温、避光和干燥，避免油脂氧化，导致品质降低。

3.辨清品质优劣

优质花生油应无酸味、哈败等异味。在常温、日光和灯光下用肉眼观察，油体应清亮无雾状、无杂质。滴少许花生油在掌心揉搓至发热，香味浓郁持久。劣质或霉烂花生仁榨出来的花生油色泽较暗，无光泽，闻起来有异味。

专家执笔人

王兴国（江南大学食品学院教授）

谷克仁（河南工业大学化学化工学院教授）

陆柏益（浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授）

杨永（武汉食品化妆品检验所副所长）

文章来源/中国食品科学技术学会