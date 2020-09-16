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云南腾冲：9月14日22时后从瑞丽市来腾人员一律劝返

2020年09月16日08:17 来源：中国新闻网

　　中新网9月15日电 据云南省腾冲市委宣传部官方微博消息，腾冲市新冠肺炎疫情应急指挥部15日发布通告称，对9月14日22时后从瑞丽市来腾人员一律劝返，执行时间暂定7天。

　　具体通告如下：

腾冲市新冠肺炎疫情应急指挥部关于设置入腾健康检测点的通告

　　为严防境外疫情输入，保障全市人民的生命安全和身体健康，自2020年9月15日14时起，在入腾路口设置健康检测点，现将有关事项通告如下：

　　一、对所有入腾人员进行健康码扫码、体温检测、行程轨迹排查，由此带来的不便，请广大市民给予理解支持配合。

　　二、“三非”人员交由公安机关依法处置。

　　三、9月14日22时后从瑞丽市来腾人员一律劝返，执行时间暂定7天。

　　四、9月12日零时至9月14日22时期间离开瑞丽市，本通告发布后来腾人员，一律开展核酸检测(费用自理)、居家隔离。

　　五、劝返人员不得在检测点滞留。

(责编：许心怡、李轶群)


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