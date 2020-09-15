合肥首款普惠型补充医疗险“合惠保”发布

9月8日，合肥首款普惠型商业补充医疗保险“合惠保”正式发布。合肥市民政局、市卫生健康委员会、市保险行业协会等单位出席此次发布会。作为合肥民生保障领域一项重要的惠民利民工程，“合惠保”对于构建多层次医疗保障体系，提升本地居民健康保障水平，防范大病带来的致贫返贫具有积极意义。

据主办方介绍，自2020年9月8日起，合肥市基本医保参保人及安徽省直基本医疗保险参保人均可关注“合惠保”微信公众号参保，参保期截至2020年10月31日。

与会嘉宾表示，“合惠保”打破了传统商业保险的年龄限制、差异化定价和既往症不可投保、不可理赔等常规惯例, 具有参保门槛低、保费价格低、保障范围广等特性，是健康保险助力构建城市级、多层次、立体化医疗保障模式的创新型尝试，较好地填补了基本医疗保险与商业健康保险之间的缺口，将切实解决市民看病贵、住院贵、自费药贵等难题。

据了解，“合惠保”由平安产险合肥中心支公司承保，因数健康平台提供服务。其保障主要包含两部分：一是医保范围内的住院自付、自付及个人承担费用，二是医保范围外的住院自费医疗费用。这两项责任免赔额均为2万元，单项保险责任超过免赔额部分在符合约定赔付条件的情况下按75%比例赔付，最高赔付100万元。

主办方强调，“合惠保”还特别为参保人提供健康会员计划，涵盖健康问问、公益咨询、风险评估、慢病药品配送、用药提醒等多项健康服务，通过科技手段帮助参保人更好地管理自身健康状况。这6项健康服务均由因数健康平台提供，依托于移动互联网技术和医疗人工智能技术，平台汇集近3万名注册医生，帮助提升合肥市民特别是广大慢性病患者的健康水平和生活质量。