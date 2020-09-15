随着各地学校陆续复课，儿童口罩的需求逐渐上升。市面上的儿童口罩五花八门，品类众多，价格也参差不齐。怎样选购安全有效、品质过硬的口罩，备受关注。

日前，我国发布了《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准，对材料、佩戴、使用等指标作出专门规定。记者就此采访了参与标准制定的协会、专家、口罩生产商。选购儿童口罩，这些细节要“擦亮眼”！

不能选再生料

安全要放首位

佩戴口罩是为了有效防护，口罩本身不能成为“污染源”。什么样的口罩适合孩子？表面印花会否带来安全影响？怎样从外观、材料等进行直观判断？

材料直接接触儿童肌肤，其安全性是挑选口罩的重要考量。

“《儿童口罩技术规范》提出了19项主要性能指标，包括安全、防护、舒适等方面，以安全为大前提。”中国产业用纺织品行业协会会长李陵申说，标准规范了儿童防护口罩和儿童卫生口罩两类产品，在明确颗粒物过滤效率分别不低于95%、90%的同时，对生产企业原材料选用提出更高要求。

“相比较成人，儿童口罩一个重要的区别就是更注重减少心肺负担。”口罩滤材生产商泰达洁净公司有关负责人说，安全的口罩需要强大的“心脏”，即熔喷布要足够低阻、足够高效。

在无纺布选择上，标准明确口罩原材料不得使用再生料。“生产企业千万不要为低成本选择添加回料或碳酸钙填充物的无纺布材料，这些往往会有荧光剂。”儿童口罩生产企业蓝禾医疗董事长曹军提示说。

市面上，不少儿童口罩都印有各式各样的卡通图案，这些印花是否会对口罩效果带来影响？李陵申表示，标准建议口罩与皮肤直接接触材料不应印花或染色，消费者在购买时要特别留意。但口罩外观印花不会带来影响，协会也鼓励企业进行技术创新和个性化设计，提升儿童佩戴体验。

此外，专家提示选购口罩要对外观进行检查，不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘，不应选购系带式口罩，配有呼吸阀的口罩呼吸阀应牢固不变形等。

“这些标准加大了对安全性能的强化，我们正在组织和推动更多口罩生产企业‘对标’生产，也希望消费者能够‘对标’选购。”李陵申说。

降低通气阻力

舒适与防护同样重要

在对颗粒物过滤效率、细菌过滤效率等提出明确要求的同时，标准特别提出，儿童防护口罩要求呼气阻力和吸气阻力均不高于45Pa；儿童卫生口罩要求通气阻力不高于30Pa。在佩戴舒适性方面，推荐采用可调节式口罩带。

“对呼吸阻力的限制是基于儿童实际佩戴感受而来，并综合考虑了国内外儿童口罩和过滤材料呼吸阻力的实际数值、人体舒适度等要求。”李陵申说，儿童处在身体成长发育阶段，头面部尺寸和呼吸系统能力都小于成人，要格外注重口罩的通气性能。

他建议，消费者在选购时要特别留意其标注的呼吸阻力等参数，切勿仅关注防护性能而忽视使用感受，避免佩戴时出现憋闷感。

按“标”选购的同时，专家也给出了一些直观的判断依据。“比如，符合防护要求的儿童口罩一定是立体设计的，普通的卫生口罩则以平面居多。一般而言，在低风险地区佩戴卫生口罩即可。”参与标准制定的中国产业用纺织品行业协会专家赵瑾瑜建议，家长可依据场景在选择时进行参考。

“市面上销售的口罩包装上都会印有执行标准。标注‘GB/T38880—2020’的儿童口罩表明生产企业进行送检并通过第三方机构测评，可作为消费者选购依据。”赵瑾瑜说。

百余家企业过检

购买认准正规渠道

记者从中国产业用纺织品行业协会了解到，标准的制定经历了广泛采样、调研与测试。其中，参加标准起草的口罩生产企业有20多家，目前送检并通过测试的企业超过150家。

“目前市场上口罩生产企业很多，生产口罩的大多都涉及儿童口罩，品牌也比较杂，很难说谁占据很大市场份额。”赵瑾瑜告诉记者，我国口罩产业快速发展，品牌知晓度并不高。制造企业多是接单生产，除了一些企业建立了线上渠道，更多是通过分销商进行销售，销售网络较为复杂。

当前，大量儿童口罩已经通过依据标准进行的检测并投放市场。专家建议消费者尽量选择知名电商或正规实体超市、药店等进行购买。

“由于口罩品类较为特殊，一些已经达标的儿童口罩受限于‘非医用’品类，较难向药店等渠道铺货，建议相关部门和机构能够及时补充儿童口罩推荐指南，便于渠道商与生产商有序衔接。”赵瑾瑜说。

此外，根据标准，儿童口罩在包装上需要注明佩戴安全警示，比如儿童佩戴口罩期间不应打闹或进行中等和中等以上强度运动，如佩戴期间出现呼吸不适、皮肤过敏等症状应及时摘脱等。专家建议消费者在选购和佩戴时留意。

（新华社北京9月14日电）