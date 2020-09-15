老龄社会30人论坛第27期专题研讨会举办

9月9日下午，由老龄社会30人论坛与信息社会50人论坛主办，盘古智库老龄社会研究中心与苇草智酷承办的“代际数字鸿沟：挑战与应对”——老龄社会30人论坛第27期专题研讨会在盘古智库盈科CBD办事处通过线上线下结合的方式举办，在线参与人数逾38万。

盘古智库老龄社会研究中心高级研究员赵钊提出，随着老龄化程度不断加深使得老年群体在数字化生活中被逐渐边缘化，从而代际数字鸿沟不断加深。生活方式的巨大差异使代际文化渐行渐远，进一步加剧了代际的矛盾冲突和社会不平等。弥合代际数字鸿沟需要帮助老年群体走出数字隔离，需要政府、企业、社会组织与家庭多方面共同努力，优化信息技术应用，补全老龄群体的空白。

盘古智库老龄社会研究中心主任、信息社会50人论坛理事、老龄社会30人论坛成员梁春晓表示，数字技术的发展及其应用与老年人的能力之间的差距越来越大，所带来的不平衡与不适应也越来越强烈。老龄化本身是现代化与文明进步的结果，但现代社会的经济、社会、文化等一整套体系与老龄化的不相适应成为了问题。所以，对老龄化、老龄社会的准备与应对的程度正在成为企业、城市、区域乃至一个国家的核心竞争力的关键要素。

国家信息中心首席信息师、信息社会50人论坛理事张新红认为，代际数字鸿沟是不同年龄阶段的人群在拥有和使用数字鸿沟方面存在的差距，集中体现在老年人使用技术相对比较差一些。如果利用好数字鸿沟，可以转化为数字机遇。缩小数字鸿沟需要增加对弱势群体的关爱与帮助，尽可能让老年群体享受到数字化带来的福利。

阿里新服务研究中心主任张瑞东分享了老年群体消费者的调查数据。他提到，老年消费群体利用互联网购买产品和服务的行为正在趋于广义化和高频化，且老年群体消费能力高于年轻群体，具有值得关注的商业价值和潜力。由于移动互联网络和终端、电子支付的普及，电子消费券的使用似乎并不存在“数字鸿沟”的难题。

商汤科技智能产业研究院院长田丰介绍了五个AI技术助力社会福利、弥合数字鸿沟的应用趋势，包括AI医生推动“供给侧扩容、AI陪伴应急响应、养老社区的“健康感知”、 AIoT促进“银发就业”以及“视觉物联网”驱动新基建。

腾讯研究院高级研究员陆诗雨通过对新发地疫情附近社区中独居老人的数字使用调查发现，消除数字鸿沟的根本是让老年人参与进来，享受数字红利。

中国社科院信息化研究中心主任、信息社会50人论坛理事姜奇平，北京大学社会学系教授、信息社会50人论坛和老龄社会30人论坛成员邱泽奇，北京邮电大学教授、信息社会50人论坛2020年度轮值主席吕廷杰对本次研讨会进行了精彩点评。