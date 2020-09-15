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9月14日辽宁新增2例境外输入无症状感染者

2020年09月15日11:20 来源：人民网-辽宁频道

　　9月14日0时至24时，辽宁省无新增新冠肺炎确诊病例，新增2例境外输入（均来自菲律宾）无症状感染者，均为沈阳市报告。无新增治愈出院病例。

　　新增无症状感染者之一胡某某，男，24岁，广东梅州人。该患者9月12日由菲律宾出发，先后乘坐KE624、CZ682次航班，途经韩国，于9月13日抵达沈阳桃仙机场。沈阳海关采集其生物标本后，点对点转运至集中隔离观察点。当晚，沈阳海关报告其新冠病毒核酸检测结果阳性。9月14日，沈阳市疾控中心对其核酸检测，结果为阳性，立即启动转运程序，由120负压车将其转运至省新冠肺炎集中救治沈阳中心进一步诊断治疗。结合临床症状，经市级专家组会诊诊断为新冠病毒无症状感染者。该患者入境后采取闭环管理。

　　新增无症状感染者之二王某某，男，31岁，河南周口人。该患者9月12日由菲律宾出发，先后乘坐KE624、CZ682次航班，途经韩国，于9月13日抵达沈阳桃仙机场。沈阳海关采集其生物标本后，点对点转运至集中隔离观察点。当晚，沈阳海关报告其新冠病毒核酸检测结果阴性，血清抗体IgM、IgG均为阳性。9月14日，启动转运程序，由120负压车将其转运至省新冠肺炎集中救治沈阳中心进一步诊断治疗。沈阳市疾控中心对其核酸检测，结果为阳性。结合临床症状，经市级专家组会诊诊断为新冠病毒无症状感染者。该患者入境后采取闭环管理。

　　截至9月14日24时，全省累计报告确诊病例264例（含境外输入40例），治愈出院261例，死亡2例，在院治疗1例。目前，尚有8例无症状感染者在定点医院隔离治疗。

(责编：许晓华、李轶群)


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