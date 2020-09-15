湖北：三级中医院全得设康复科

近日，湖北省卫生健康委、发改委、民政厅等7部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》，明确到2022年，三级中医医院设置康复科的比例达100%，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达50%，30%的县（市、区）至少有1家医疗机构（医养结合机构）开展安宁疗护服务。

意见要求，实施老年健康促进行动，面向老年人普及营养膳食、科学锻炼、定期体检、慢病管理、心理健康等知识；实施老年人心理关爱项目，各级政府要扶持建立老年人心理关爱服务组织和服务网络，购买心理关爱服务，培训心理健康服务专业人员，为老年人提供专业的心理疏导服务；组织开展老年健康宣传活动，在每年的老年健康宣传周、老年节、敬老月等重要时段，广泛开展健康宣教和科普活动；大力发展老年健康教育，继续办好各级老年大学、老年教育机构，将健康教育纳入课程体系和教学内容。

意见要求，强化疾病诊治，完善老年医疗资源布局。到2022年，省级培育1家～2家老年医院，至少50%的县（市、区）依托二级及以上综合医院设置1家老年医院或1处老年病病区，探索建立适合老年人疾病特点的诊疗模式、服务机制，推动老年医疗服务从以疾病为中心的单病种模式向以老年患者为中心的多病共治模式转变；落实老年医疗服务优待，在挂号、就诊、检查、取药等窗口醒目位置设置“老年人优先”标识，对70周岁以上老年人就医免收普通门诊挂号费，鼓励医疗卫生机构为居家失能老年人提供家庭病床、巡诊等上门医疗服务。（记者毛旭）