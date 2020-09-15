孩子也可以“贴秋膘”吗？

秋季民间素有“贴秋膘”习俗，孩子经过一个“苦夏”，秋风袭来，似乎胃口大增，也可以“贴秋膘”吗？

秋季小儿先要护好脾胃。中医认为，脾胃者仓禀之官，脾喜燥恶湿，而夏季的暑湿之气，往往阻碍着脾的运化，使人没有胃口，不少人“因暑贪凉”，过食寒凉生冷之品更易损伤脾阳，且小儿具有“脾常不足”的生理特点，因此在夏天常常出现腹泻、呕吐、腹胀、食积等脾胃系统问题。如果孩子经常出现上述表现，初秋先不要急着进补大量肥甘厚腻之品，要先调理好脾胃，可以服用中药或是小儿推拿进行调理，早日恢复脾胃的运化功能，同时饮食仍要以清补为主，荤素搭配，均衡营养，膳食搭配具有健脾利湿作用的食物，如：山药、薏苡仁、扁豆、赤小豆、木瓜、莲子、芡实等，为寒冷冬季来临提前做好准备。

秋日养肺也很关键。在中医五行当中，肺属金，与秋相应，且有“秋气通于肺”之说。而秋季气候特点为燥气当令，易伤津液，肺开窍于鼻，外合皮毛，感受燥邪后往往表现出口干、皮肤干、干咳、鼻燥甚至流鼻血，有上述表现的孩子一定要注意了，饮食上以滋阴润肺为宜，可以吃些百合、银耳、苹果、梨等，尽量减少辛辣香燥烧烤类食物。另外，肺为娇脏，不耐寒热，虽已入秋但昼夜温差较大，注意适当增减衣物，同时避免冰镇冷饮瓜果类食物的摄入，“形寒饮冷则伤肺”，“重寒则伤肺”，且小儿具有“肺常不足”的生理特点，尤其患有咳喘的患儿要格外注意养好肺。（北京中医药大学东方医院儿科 霍婧伟）