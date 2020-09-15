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“每颗美食都不被辜负”——“网红”街宽厚里的节俭探索

2020年09月15日08:54 来源：新华网

新华社济南9月14日电 题：“每颗美食都不被辜负”——“网红”街宽厚里的节俭探索

新华社记者张力元、闫祥岭

小串糖葫芦，可爱还节约。夜幕之下，济南宽厚里美食街上的喜识冰糖葫芦店门口，十几名游客在排队。他们面前是一排排小串糖葫芦：短短竹签上只有两颗山楂，山楂内是精心制作的馅料。

大串糖葫芦，好看却浪费。“很少有人能在小吃街上吃完大串糖葫芦，不少人吃几口就扔了。”喜识冰糖葫芦店店长杨立彬告诉记者。亲手制作的糖葫芦经常被浪费，他们看在眼里，疼在心里。

于是，小而萌的糖葫芦“上线”了。“对于吃完这家吃下家的食客来说，小串糖葫芦的样子萌、量正好、易打包。”杨立彬说。

近几个月来，这家占地20多平方米的店铺，每天至少能卖出2000串糖葫芦，高峰时一天能卖出5000串。

店员们谈到这些数字时咧着嘴笑，他们更开心的是，终于做到了“每颗美食都不被辜负”。

宽厚里，山东济南“网红”美食街，不论白天还是夜晚都蒸腾着热气。“宽厚”之下吹来节俭风，一些小吃店对休闲食品做出了新尝试。

距离糖葫芦店不远处的爆肚店，小碗、中碗、大碗、全家福四种分量的模型，醒目地摆在窗口。

“一个人吃的话，推荐您买个小碗的。”在女顾客点单前，爆肚店店长于潇先开了口。

“山东大汉做生意，常觉得要给足、给多才显得热情好客，但这样却容易造成浪费。”于潇等店主动了心思，费了脑筋。

在宽厚里380余个店铺中，小吃店占了大部分。周末，这里单日客流量能超过4万人次，游客丢弃的剩饭、未喝完的饮料、包装袋等，一天能装满七八百个垃圾桶，让40名保洁人员从早忙到晚，难得片刻休息。

“期待更多店铺推出精细化小吃品类，既能让游客吃得尽兴，也能引导游客践行节约‘新食尚’。”济南世茂广场宽厚里项目负责人张淼说。

(责编：李轶群、许晓华)


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