新华社北京9月14日电 题：勇做刺破黑夜的那束光

新华社记者陈聪、屈婷

因为前所未知、突如其来、来势汹汹，抗击新冠肺炎疫情伊始，很多人感到担忧、焦虑和恐惧。1月26日，在危急关头，首批国家援鄂抗疫医疗队出征！

由北京医院、北京协和医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院精锐力量组成的国家援鄂抗疫医疗队火线救援。他们以对人民的赤诚和对生命的敬佑，为病毒肆虐的漫漫黑夜带来光明。

疫情如火，他们争分夺秒。一个个“特战尖刀连”迅速组建，护心队、保肾队、护肝队、护脑队、气管插管队和中药特殊治疗队一线集结；一次次跨科、跨院大会诊，确保呼吸支持、循环支持、营养支持的面面俱到，保肝、保肾、抗病毒、抗感染的样样不落，以及神经、免疫、内分泌等多学科的协同攻坚。多抢下一秒钟，患者就多一丝生的希望。

病毒凶险，他们舍生忘死。“我是老兵，我先上！”“12床患者需要紧急气管插管！”“好，马上到！”“对得起职业，对得起患者，我们无悔！”……在致病机理尚不明确、施治方案尚不成熟的时刻，他们以无我之姿，义无反顾、坚定前行，回报生于斯长于斯的大地，在守护人民生命健康的征途上奉献、牺牲。

没有人生而英勇，只是选择了无畏。他们守初心、担使命，以心中大爱，换得山河无恙，铸就了抗击疫情的中国精神、中国力量。