从农场到餐桌，供应链通了！

急急急！

8月31日23时，陕西省西安经济技术开发区内，陕西黄马甲物流配送股份有限公司的生鲜中央工厂里灯火通明，200多名工人正在紧张工作。

门口，工厂生产部经理吕红泉一边打电话，一边踱着步——明天是西安中小学、幼儿园开学的日子，这会儿鲜肉冷藏车还没到，再晚孩子们明天就不能按时吃到肉了，能不急吗？

“嘟！”随着一声车笛响，一串冷藏车到了。“来了！”吕红泉三步化作两步，迎上前去。

车刚停稳，首辆车上跳下来一个人，安慰吕红泉：“别急，我们正在补货，车间工人都在加班，冷藏车后面还有呢。”说话的人叫武强，石羊集团的送货人员，这次送来的是净鲜肉。

“后腿肉丝”“里脊肉片”“臊子肉块”……一个个橙红色保温箱从车上卸下来，箱上标着肉的种类。武强说：“这些都是按订单称重加工好的肉，单品种就有66种。”

供应交接时间精确到分、产品重量精确到克。吕红泉所在的黄马甲公司、武强所在的石羊集团，一个代表物流端，一个代表生产端，如今对接堪称完美。说起缘由，两人直夸：“多亏了西安经开区组建起企业供应链。”

啥是企业供应链？“新冠肺炎疫情发生以来，由于传统供应链和线下渠道被打破，很多企业经营出现困难。咋办？”西安经开区管委会副主任蔺建文说出当时的思考，“出路在于打造新链条，增强企业间产业融合和产品采购，推动各市场要素重新循环起来。”

说干就干。5月下旬，西安经开区联合康师傅、可口可乐、黄马甲公司、石羊集团等60多家快消品企业参与打造合作供应链，并建设线上产品专区。“通过融合线上线下企业优势，我们打通了产品进入居民社区和县域市场的新渠道，构建出食品、快消品生产链和供应链新模式，培育制造业和服务业深度融合的新业态和新增长点。”蔺建文说。

供应链管用吗？大家起初心里有些打鼓。

吕红泉所在的黄马甲公司，为当地2500多家企业、学校提供物流配送服务，每天有400多条配送线路。今年9月1日是开学日，西安市1200多家幼儿园、学校的餐厅食材能否正常供应，取决于400多家供应链企业和生鲜工厂之间数据处理、物流衔接是否精准以及分拣、配送是否高效。

“我们连续3次从石羊集团补货，双方紧密配合，确保了开学第一天各学校食堂冷鲜肉品供应。”吕红泉说。

武强所在的石羊集团，是一家猪肉、鸡肉、食用油等农产品生产加工企业，供应链不稳曾让企业头疼。从农场到餐桌，通过参与共建完整供应链，石羊集团尝到了甜头。今年6至8月，企业产品销售1000多万元，销售额明显提升。

抱团取暖！越来越多的企业加入到供应链中。

“你看，这组产品是适合企业单位团购的，这组更适合家庭购买。”陕西穆堂香公司总经理穆龙昌指着货架上的调味品说，这些都是公司加入后，供应链和销售平台安排专人设计的产品组合。该公司加入供应链3个月间，产品销售增长超过500%。

目前，西安经开区企业供应链累计销售额超过1亿元，各供应企业产品销售均实现了大幅增长，有效缓解了销售压力。

“产业链通了，产业循环、市场循环、经济社会循环就有保障。”蔺建文表示，经开区将继续围绕产业链部署服务链，形成更多载体、构建更优生态，吸引更多优秀企业“上链”。