守护老人健康，补齐养老短板 在布拖，这事儿决不拖

9月5日，布拖县社会福利救助中心，生活在此的阿库么次作老人在“一分钟诊所”里量血压。

本报记者熊 建摄

凉山不凉。

9月6日，虽然已入秋，而且还下着大雨，但在四川凉山布拖县依撒社区的公共卫生服务中心，热气腾腾，人头攒动。平安医保科技旗下的平安健康检测中心专家团队，从千里之外的江西南昌来给凉山百姓做免费体检。

中心外，停着一辆移动健康检测车。披着传统样式雨衣的彝族群众排着队上车检测。“以前去西昌检查身体，路上得走一整天。”一位在家人陪伴下排队的老人如此说道，“现在好，车开来了，我就不用走了。”

当天，由中国老龄事业发展基金会、中国平安保险（集团）股份有限公司联合发起的“平安健康守护行动暨乐龄陪伴项目启动仪式（凉山站）”在布拖县举办。

一辆大巴，“拉来”全国专家

依撒，在彝语中的意思是幸福宜居之地。依撒社区是布拖县100多自然村的搬迁安置点，住了1.4万人，是个大社区。“其中，建档立卡贫困户有8818人，60岁以上老人有700多人。”社区党委书记吉伍扯子说，“综合治理的压力比较大。”

本次活动中，中国老龄事业发展基金会、平安养老险共同向布拖县依撒社区、社会福利救助中心、社区老年人日间照料中心，资助价值150万元的物资、医疗健康服务以及贫困留守老人关爱基金。

这辆移动检测车就是其中一项内容，其上不仅配备了全数字化DR、彩超、心电图、尿液分析仪等基础设备，还搭载了智慧影像系统“平安好影像”，可直接将现场检查结果上传到平安云平台，让线上的全国专家实时进行远程诊断指导。

在依撒社区，一方面移动健康检测车可为老人们提供免费体检服务，另一方面，平安好医生还为60岁以上的老人提供了免费保健药品，为社区提供了相关医疗服务、保健知识课件。

一个“柜子”，链接三甲医院

一个电话亭似的、一人多高的“柜子”，“杵”在布拖县社会福利救助中心的院子里。

74岁的阿库么次作好奇地围着看。她是在中心生活的57位老人之一。

“柜子”是平安好医生推出的“一分钟诊所”，量血压、测体温自不必说，主要是能随时与全国三甲医院的医生连线，实现远程问诊。在工作人员的帮助下，阿库么次作进去体验了一把。结果很快出来了，血压，正常；体温，正常；身体，健康。

解决因病致贫、返贫问题，是脱贫攻坚决战决胜的关键，也是巩固既有扶贫成果的重要保障。凉山州作为全国脱贫攻坚工作重点地区，截至2018年底，贫困人口97万人，其中，因病致贫返贫1.5万人，因病致贫返贫率为3.82%，健康扶贫任务艰巨。

此次平安养老险为布拖县因首次确诊重大疾病导致生活困难的60岁以上建档立卡的留守老人提供每人2000元的“贫困留守老人关爱基金”，减轻看病负担；向依撒社区贫困老人提供2000万元团体意外险保障，免健康后顾之忧；捐赠轮椅、拐杖等健康物资，帮助贫困老人基本生活有保障；将“智慧无人问诊室”送到家门口，足不出县连接三甲医院医生，为贫困老人筑牢全方位健康防线。

一项工程，加固健康防线

2020年是脱贫攻坚、实现全面小康的关键之年，凉山作为国家“三区三州”深度贫困地，是脱贫任务中的重中之重。平安集团因地施策，启动“产业—健康”双闭环驱动的模式。其中，平安养老险针对布拖县老年人的健康“短板”，通过“设基金、强保障、送医疗、赠物资”等多项健康扶贫举措牢筑脱贫之基。

2018年以来，平安养老险积极开展“村医工程”健康扶贫行动，整合各方资源累计投入上亿元资金，通过“4+1”智慧帮扶方案，在村卫升级、村医培训、辅助诊疗、移动巡检等方面，提升乡村医疗服务能力，为贫困地区群众加固“健康防线”。

平安养老险党委书记、董事长兼首席执行官甘为民认为，助力精准扶贫、健康养老是全面建成小康社会的重要议题。贫困地区基层医疗条件薄弱、条件艰苦，许多农村留守老人体弱多病，一旦患病很难得到及时有效的救治。平安养老险着力破解农村养老的难点，从生活、健康、娱乐等多方面开展健康养老的智慧扶贫举措，夯实农村养老健康医疗服务的基础建设，让贫困留守老人“老有所依、老有所养、老有所乐”。