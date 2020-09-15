抗击疫情 北京有支重症救治“特种兵”

图为7月16日，童朝晖（左）在北京地坛医院为危重症患者做气管镜。

新华社发

图为工作中的孙兵。

北京市医管中心供图

图为3月18日，刘清泉在湖北武汉市江夏普安山康复驿站（西院）为新冠肺炎康复者诊脉。

朱兴鑫摄（新华社发）

全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会日前在京隆重举行，习近平总书记发表重要讲话。他指出，面对突如其来的严重疫情，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。全国数百万名医务人员奋战在抗疫一线，给病毒肆虐的漫漫黑夜带来了光明，生死救援情景感天动地！

尤其在重症救治领域，更是生死一线、奋力救援的主战场。可以说，在突发重大公共卫生事件中，重症医学对缓解病情、挽留生命至关重要，是降低患者病亡率的关键因素。重症医学介入越早，患者生还希望越大。

各地在救治危重患者的过程中，涌现出一大批优秀医护人员，留下了很多好做法、好经验。比如北京市。8月份，随着1例大连市疫情关联病例和1例境外输入病例治愈从地坛医院康复出院，该市新冠肺炎在院确诊病例全部清零。这背后，有一支重症救治“特种兵”发挥了攻坚克难的作用，功不可没。

三方力量通力合作

提高治愈率降低病亡率

2月，在北京收治的患者中出现了10余例危重病例。为了更加精准有效地救治重型和危重型患者，北京市疫情防控领导小组决定成立重症救治分组。

“2月16日成立当天，我们统筹调配全市专家和诊疗力量，组建了覆盖重症医学、呼吸、循环、中医、护理等多学科的重症救治专家组，抽调骨干力量组成重症救治精锐团队，管理、专家、一线三方力量通力合作，形成了重症救治‘特种兵’。”北京市医院管理中心主任潘苏彦说，这支队伍的责任和使命，就是最大限度提高重型和危重型患者治愈率、降低病亡率。

重症救治“特种兵”队伍的核心是“19+N”重症救治专家组和一线救治团队。“19”指的是疫情初期至今长期参与会诊的19位专家，他们各有专长，有的擅长呼吸系统疾病治疗，有的擅长体外循环，有的擅长镇静镇痛，有的擅长营养支持。“N”的含义是，根据患者的病情需要，随时请其他专业的专家进行会诊。

新发地聚集性疫情发生后，“我们又请从武汉保卫战撤回的国家级专家组专家——协和医院的杜斌、朝阳医院童朝晖、中医医院刘清泉、宣武医院姜利进驻到地坛医院隔离病房，与该院重症医学科主任刘景院的团队以及随后加入的同志一起，组成了硬核专家组和一线救治团队，中西联手，精心施救，取得了新发地聚集性疫情重症和危重症患者零病亡的不凡战绩！”潘苏彦说。

一线救治团队主要由定点医院医务人员和兄弟增援队伍组成，根据专家组会诊意见，具体执行救治工作。

四大机制运行高效

责任到人到岗到细节

根据新冠肺炎重型和危重型患者高龄老人多、基础疾病重、病情变化快等特点，重症救治分组建起四个机制，责任到人、到岗、到细节。

一是每日会商会诊机制。专家组对每位重型和危重症患者逐一进行会诊分析，精心制定“一人一策”的个体化治疗方案，指导具体救治工作；制订了气管插管、肺保护性通气、俯卧位通气和体外膜肺氧合等关键治疗策略的标准化实施流程，确保救治的协调性、连贯性和标准化。

二是每日筛查机制。组织专家以驻点包干方式对定点医院进行技术支持。安排专家每天专责对定点医院收治的所有轻型、普通型和重型患者的体温、心率、呼吸频率、血压、氧和指数等重要指标进行筛检监测，及时发现潜在风险，进行预警和早期治疗干预，防止轻转重、重转危重。

三是中西医专家协同作战机制。在定点医院实行中西医双主任查房制度，对收治的90%以上患者都采用了中西医结合的治疗方案。在危重症患者中，中医药参与率在85%以上。

四是资源统筹调配保障机制。集中调配全市最先进的技术设备资源，共为定点医院调配和新增配置人工膜肺（ECMO）7台，经鼻高流量氧疗机19台、呼吸机70台；调配床旁血气分析仪、床旁血凝分析仪、纤维支气管镜、各类输液泵等设备共3563台。

用心用情关爱

医患同心共创奇迹

新冠肺炎危重患者非常脆弱，治疗需要极其精细，对护理的要求极高。对此，定点医院在实践中探索出了很多有效模式。比如佑安医院探索出了“一名主帅，双护士长，三方沟通”模式：一名主帅，以重症专家孙兵为主帅，所有医师贯彻主帅想法，所有护士落实主帅想法；护士混编分组，设置双护士长，确保各项护理措施落实到位；建立医生、护士、重症专家组三方医疗沟通机制，主帅、护士长与护理组长参加每日重症专家组会诊，沟通每名患者当日的注意事项及治疗要求，随时调整落实到位。

“重症医学科收治的都是危重病人，医护人员每天面对的都是生死考验，是死中求生的工作，充满各种挑战、不确定。我们不仅想把患者救活，更想把患者救好。”刘景院说。

佑安医院有一位危重型患者体重100多公斤，对其每日实施俯卧位通气，本身就是个力气活。对同时使用ECMO、呼吸机和床旁血液滤过装置，全身的管路多达十几条的他来说，带着这么多管路进行俯卧位又要保证生命体征的平稳，更是个技术活。医生护士们选择在每次交接班的时候由2班人马8—10个人事先为他精心设置好点位图，规定每个点位医务人员的工作要点。经过104天的精心治疗，命悬一线的患者终于被救了回来。