在户外运动日益盛行的今天，我们需要倡导“无痕山林”理念。该理念大力传播普及对自然的“尊重”以及对环境“最小冲击”的思想，教育人们自然资源并非取之不尽，走进大自然时，我们应该轻轻地来，干净地走，不带走一草一木，不留下垃圾杂物。尊重自然、与自然和谐共生。

现在各地都重视旅游开发，旅游在满足人们观光需求的同时，还要承担一定的社会职责，比如生态教育责任，通过相关教育，将旅游等户外活动建立在维护良好生态环境的基础上。

“无痕山林”倡导的内容就是一种很好的生态教育，它通过培训、出版物 、录像和网络等传播方式，为民众传达户外运动的生态教育信息和相关技术，倡导人类在野外进行活动的时候，不留下任何活动的痕迹，不破坏当地的自然生态环境和风貌，身体力行地保护与维护生态环境。

目前，中国已经有一些部门和社会组织，通过教育促进负责任的户外旅游活动。例如，教育游客用便携炉替代营火、正确处理人类的排泄物、最小限度地干扰山林景观等，有效地减轻了户外活动对大自然的干扰和破坏。

当前社会，增强“无痕山林”倡导的对自然“最小冲击”的生态责任意识非常重要。比如通过自带食品、登山鞋的选用、垃圾的处理，都可以实现“最小冲击”：准备食物时，旅行者们完全可以拆下食品的一次性包装，将其放入饭盒里，或者选择包装少的物品；登山鞋底对生物容易造成伤害，因此应选择轻巧的、对植物伤害较小的鞋子；虽然可以把垃圾扔到垃圾桶，但山林中的垃圾清理和运输也会消耗很多能源。因此，要带走所有的垃圾。

旅游开发是系统开发，涉及多方面关系，例如人与自然的关系、旅游开发者与开发地的关系、各级政府部门之间的关系等。在所有的关系中，首先要注重人与自然的关系，树立对自然的敬畏意识。我们应以科学的精神遵循自然规律，努力打造人与自然和谐共生的良好关系。

旅游开发特别需要“无痕山林”的理念。在开发前，对可能出现的破坏环境行为采取应对措施，形成长效保护机制。在旅游业中引入“无痕山林”理念，有助于唤起人们的生态环保自觉意识，能让山更青，水更绿。