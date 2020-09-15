“无痕” 让山林更美

你是一个爱山爱树爱动物的游客吗？你曾因为看见野外的垃圾污染而痛心吗？你曾默默地把见到的垃圾背下山吗？你希望出现更多的绿色驴友，让山川水流远离污染和破坏吗？如果你的答案为“是”，你就可以成为“无痕山林”行动中的一员！近日，北京率先在西山国家森林公园试点“无痕山林”行动，并将在全市31家森林公园逐步推广。这项活动旨在倡导人们在山林旅游和进行各种户外活动时，不留垃圾，不破坏自然环境，提醒人们离开旅游地后，就像没来过一样的“无痕”。

我的垃圾我带走

近年来，旅游、登山、野营等户外活动日益增多，但随之而来的是，一些户外运动爱好者破坏自然生态环境的事情也屡屡发生。据报道，三年前，河北邯郸市的两名“驴友”吴某、温某为寻求刺激，非法进入九寨沟自然保护区区域，在徒步旅行的2天中，破坏保护区生态环境，影响恶劣，被依法处罚；两年前，在内蒙古察哈尔右翼后旗乌兰哈达的乌兰哈达火山群，一些游客随意驾车攀爬火山、碾压草原、丢弃垃圾等，对火山地质遗迹和周边的草原生态环境造成破坏，当地政府不得不将公园暂时关闭。

针对户外运动对自然和人文资源破坏的情况，多地管理部门开始与专业人士、民间团体合作，将国际上 “无痕山林”理念引入中国。

“‘无痕山林’是从国外引入的概念，提醒人们在自然中活动时，应关注并身体力行地保护与维护生态环境，适当处理垃圾并保持环境原有风貌。”北京市园林绿化局国有林场和种苗管理处处长曾小莉介绍说。

“呼吁游客尊重自然、保护自然”的“无痕山林”行动，今年8月开始在北京市的西山国家森林公园正式试点。

近日，笔者走进西山国家森林公园，只见每位进园区的游客都会收到工作人员发放的塑料袋。一位参加“无痕山林”活动的游客很高兴地说，在游园过程中，将自身产生的垃圾装入可降解塑料袋内，游览结束后，将垃圾送至指定地点称重，重量达到500克，可免费获赠一张公园门票。

据了解，西山国家森林公园工作人员准备了近万个可降解垃圾袋，免费发放给进园游客。试点第一天，共有850余人次参与活动，累计收回垃圾约38公斤。

“我的垃圾我带走，西山国家森林公园这次开展的无痕游园活动，是本市山地型森林公园开展垃圾分类的一次有益尝试。”曾小莉介绍，目前全市有31家森林公园，除了共青滨河森林公园和大兴古桑园国家森林公园处于平原地区，其他29处都在山区，如云蒙山国家森林公园、蟒山国家森林公园等。这类公园普遍存在山场面积大、游览线路长、管护人员少的问题，及时清理垃圾和开展垃圾分类有一定难度。曾小莉说：“我们希望通过宣传推广，让越来越多的游客知道、接受并践行‘无痕山林’理念。今后，即便工作人员不在门区发放垃圾袋，游客也能有主动携带垃圾袋的意识，随身收集垃圾，把垃圾带到山下并分类投放。”

无痕是最美的痕迹

不止捡拾垃圾，“无痕山林”具有丰富的内涵，包括七大基本准则：事前充分的计划与准备、在承受力范围内的地点行走宿营、适当处理垃圾、保持环境原有的风貌、减少用火对环境的冲击、尊重野生动植物、考虑其他使用者。除此之外，“无痕山林”还有两个最重要的核心理念：对环境的“尊重”和“最小冲击”，实现人与自然的和谐相处。

“无痕山林”概念进入国内已有十年左右的时间，除北京外，“无痕山林”行动已在多地开花。在山东，志愿者们经常定期深入山涧陡坡，捡拾烟头、烟盒、矿泉水瓶等垃圾；在兰州，兰州大学绿队徒步营的大学生们曾从四川省广元市昭化古城出发，到达绵阳市梓潼县，穿越金牛古道，普及“无痕山林”，宣扬绿色环保。团队所及之处不带走一片树叶，原地休息不留下一丝垃圾。

最近，广东肇庆市生态环境局、肇庆市生态环境局高要分局等单位共同开展了主题“只带走照片，只留下脚印”的志愿活动，邀请自然之友讲师和资深户外达人现场讲解“无痕山林”理念，倡议到场的家庭从自己做起，践行低碳环保生活。

虽然目前“无痕山林”影响力在全国还不是很大，但已有很多人在生活中落实“无痕山林”准则。从一位驴友的山野之旅日记中，我们可以看到他们呵护自然的良苦用心。

“北京，平谷，黄松峪水库上游，梨树沟村一块带有废弃旧屋的自然山野。我们两天一夜的户外活动，将从村口开始，溯流而上，在一块四面环山的平缓高地露营、开展培训活动。

在活动正式开始之前，我们举行了简单的敬山仪式，在短时间内让大家与自然产生了联结。之后，大家选择了在可承受地表行走和露营。‘可承受’地表是指地表生长有一年生的草本植物，且已枯萎，不会对植物生长造成威胁。”

野外用火是他们特别关注的事情。“考虑到营地的干枯植被过多，容易引发山火，我们决定去到村口的开阔地使用气罐开火。所有开火都在无机质地面上进行，每个小组安排专人严格管理火星。

在野外用火需要事前做好充分思考与准备，以实现影响最小化为目标，具体来说：升起篝火之前，考虑是否可以用酒精灯、蜡烛、便携式炉灶等对地表伤害较小的方式进行取代。如果非要生火，采用最低影响行为，例如先在地表上用石块铺一层底座，用来垫高起火点，保护地表。”

活动进入尾声时，让山林“无痕”的清理工作开始了。“我们将捡到的垃圾带回城市集中处理，厨余垃圾的妥善处理方式之一是就地掩埋，掩埋的过程：远离水源地，选择有机物较少的地表，地洞要够深、够宽，避免损坏植物根系，生厨余可直接填埋，熟厨余最好冲洗油渍后填埋，将枯枝落叶混入厨余，用木棍搅碎，以加速分解，封土后用枯枝覆盖，恢复原貌。”

“越靠近自然，越心生敬畏”，离开梨树沟之前，这位驴友和伙伴们感触万千，有的人说：“我是自然的受益者，我也愿成为自然的守护者。”还有一位驴友总结说：“给自然无痕，是人类留下的最美痕迹。”