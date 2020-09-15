用伟大抗疫精神凝聚民族奋进伟力

内容提要

生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。我们要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记对伟大抗疫精神作出深刻总结概括，指出：“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”我们要在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，使之转化为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

抗疫大战与历史大考孕育伟大抗疫精神

惊心动魄的抗疫大战和艰苦卓绝的历史大考，见证了中华民族的精神伟力。习近平总书记指出：“伟大抗疫精神，同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵。”

生命至上。生命至上集中体现了中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求。“爱人利物之谓仁”，仁爱是中华优秀传统文化的核心理念之一。人的生命是最宝贵的。在疫情防控斗争中，“人民至上、生命至上”的理念贯穿始终。“把人民生命安全和身体健康放在第一位”，是最响亮的号召；“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来”，是最深情的宣示。在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价，因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。果断关闭离汉离鄂通道期间，武汉对全市421万户居民集中开展两轮拉网式排查，以“不落一户、不漏一人”标准实现“存量清零”，确保没有新的潜在感染源发生。从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，不遗漏每一个感染者，不放弃每一位病患。仅以高龄患者救治为例，湖北省成功治愈3000余位80岁以上、7位百岁以上新冠肺炎患者，多位重症老年患者被从死亡线上救回。这是中国共产党执政为民理念的最好诠释，是中华文明人命关天的道德观念的最好体现，也是中国人民敬仰生命的人文精神的最好印证。

举国同心。举国同心集中体现了中国人民万众一心、同甘共苦的团结伟力。同舟共济、团结一心，是中华民族的文化基因。面对突如其来的严重疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党政军民学立即行动，东西南北中同心协力，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。460多万个基层党组织冲锋陷阵，400多万名社区工作者在全国65万个城乡社区日夜值守，180万名环卫工人起早贪黑，广大科研人员奋力攻关，数百万快递员冒疫奔忙，千千万万志愿者和普通人默默奉献……面对疫情，14亿中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，唱响了“团结就是力量”的大合唱，激荡出“武汉必胜，湖北必胜，中国必胜”的铿锵旋律，展现了亿万人民团结如一人的中国力量，构筑起抗击疫情的钢铁长城。

舍生忘死。舍生忘死集中体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。面对死神威胁，各条战线的抗疫勇士临危不惧、视死如归，困难面前豁得出、关键时刻冲得上，以生命赴使命，用大爱护众生。除夕之夜，一队队白衣战士、一列列解放军战士闻令而动，义无反顾奔赴武汉。在病房里，医务工作者争分夺秒，连续作战，承受着身体和心理的极限压力。年逾古稀的张伯礼院士，因为不分昼夜的高强度工作导致胆囊炎发作，胆囊摘除手术后没几天便重新投入战斗。参加抗疫的医务人员中有近一半是“90后”“00后”，他们不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望。世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。正因为有一代又一代负重前行的凡人，中华民族才能够经历无数灾厄仍不断发展壮大。

尊重科学。尊重科学集中体现了中国人民求真务实、开拓创新的实践品格。科学技术是人类同疾病较量的最有力武器，战胜疫情必须依靠科学、运用科学。习近平总书记强调：“防控新冠肺炎疫情斗争有两条战线，一条是疫情防控第一线，另一条就是科研和物资生产，两条战线要相互配合、并肩作战。”无论是以创纪录短的时间甄别出病原体、率先研制出核酸检测试剂，还是开展大规模核酸检测、普及防护知识和倡导健康生活方式；无论是抢建方舱医院、大数据追踪溯源和健康码识别，还是分区分级差异化防控、有序推进复工复产，我们始终秉持科学精神、科学态度，坚持向科学要方法、要答案，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程。

命运与共。命运与共集中体现了中国人民和衷共济、爱好和平的道义担当。在这场全人类与病毒的战斗中，我们秉承“天下一家”的理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。我们本着公开、透明、负责任的态度，积极履行国际义务，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，同许多国家、国际和地区组织开展疫情防控交流活动70多次，开设疫情防控网上知识中心并向所有国家开放，毫无保留同各方分享防控和救治经验，并在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，尽己所能为国际社会提供援助，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。

伟大抗疫精神充分展现党的领导和我国社会主义制度的显著优势

伟大抗疫精神是中国人民在中国共产党坚强领导下、依靠中国制度奋力抗疫所淬炼的精神结晶，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。

中国共产党来自人民、植根人民，始终坚持一切为了人民、一切依靠人民，得到了最广大人民衷心拥护和坚定支持，这是中国共产党领导力和执政力的广大而深厚的基础。抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。疫情之初，关闭离汉通道成为决定战局的制胜一招。给千万级人口城市按下“暂停键”，需要巨大的政治勇气，需要果敢的历史担当。习近平总书记指出：“人民生命重于泰山！只要是为了人民的生命负责，那么什么代价、什么后果都要担当。”习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党中央第一时间实施集中统一领导，中央政治局常委会、中央政治局召开21次会议研究决策，成立中央应对疫情工作领导小组，派出中央指导组，建立国务院联防联控机制，周密部署武汉保卫战、湖北保卫战，因时因势制定重大战略策略，波澜壮阔的抗疫斗争高效有序展开。正是因为有中国共产党领导、有全国各族人民对中国共产党的拥护和支持，中国才能取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，才能铸就伟大抗疫精神。

衡量一个国家的制度是否成功、是否优越，一个重要方面就是看其在重大风险挑战面前，能不能号令四面、组织八方共同应对。抗疫斗争伟大实践再次证明，中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。我们举全国之力实施规模空前的生命大救援，用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院、大规模改建16座方舱医院、迅速开辟600多个集中隔离点，19个省区市对口帮扶除武汉以外的16个市州，最优秀的人员、最急需的资源、最先进的设备千里驰援，在最短时间内实现了医疗资源和物资供应从紧缺向动态平衡的跨越式提升。我国社会主义制度所具有的非凡组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，所具有的集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势，在抗疫斗争中得到充分彰显，也铸就了伟大抗疫精神。

把伟大抗疫精神转化为民族复兴的强大力量

习近平总书记指出：“人无精神则不立，国无精神则不强。唯有精神上站得住、站得稳，一个民族才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。”伟大抗疫精神同我们党领导人民在革命、建设、改革中形成的一系列伟大精神一起，成为我们面向未来、开拓进取的宝贵财富，成为鼓舞和激励中国人民不断攻坚克难、从胜利走向胜利的强大精神动力。

中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，在前进道路上我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。我们已经走过千山万水，但仍需跋山涉水。如期实现全面打赢脱贫攻坚战、如期实现全面建成小康社会的目标，现在正是咬紧牙关的时候，正是屏息聚力的时候，正是比拼意志的时候。我们必须弘扬伟大抗疫精神，准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力，敢于啃硬骨头、闯难关、涉险滩，有效应对重大挑战，抵御重大风险，克服重大阻力，解决重大矛盾。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。困难会让我们更加团结，战胜困难会让我们不断进步。在新时代新征程上，只要有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，只要坚定不移走中国特色社会主义道路，只要不断培育和践行社会主义核心价值观、始终继承和弘扬中华优秀传统文化，只要14亿中国人民勠力同心、锐意进取，大力弘扬伟大抗疫精神，我们就一定能够从容应对各种复杂局面和风险挑战，不断创造中华民族新的辉煌。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心秘书长、科研部主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 09 版）