人民时评：坚守极限运动的安全底线

近年来，瀑降、翼装飞行、攀岩、跑酷等极限运动项目吸引了不少爱好者。然而，极限运动一再暴露出安全风险，引发关注。

极限运动的快速发展有着深层次的经济和社会心理因素。一方面，“世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远”，从千尺瀑布到高空跳台，从幽暗深海到辽阔天空，人们渴望亲近自然，在户外的广阔天地中超越自我、挑战极限。另一方面，经济社会的快速发展和生活水平的提高，为人们参与极限运动提供了物质基础。与此同时，快节奏、丰富多彩的现代生活，提高了人们的感觉阈值，也促使人们不断探索未知、挑战“不可能”。

极限运动的观赏性、娱乐性较强，具有产业化、商业化的基础。从1999年第一届全国极限运动大赛成功举办，到攀岩成为天津全运会19个群众项目之一，再到各类极限公园、极限运动场地陆续建成开放……极限运动逐渐向多元化、赛事化、商业化方向发展，成为涵盖装备售卖、教学培训、场地运营、赛事运作、商业演出等项目的新兴产业，拥有广阔的市场前景。

然而，随着极限运动升温，一些衍生问题亟待引起重视，其背后的安全风险更不容忽视。极限运动是科学性、专业性极强的运动项目，从场馆的建设、保护措施的设计到参与者的操作，哪个环节处置不当，乃至天气等自然条件的细微变化，都可能造成安全隐患。在极限运动所出现的意外事件中，有的参与者遭受了身心损害甚至失去宝贵生命。究其原因，既是因为部分参与者安全意识不足、规则意识淡薄，也是因为一些经营项目存在设计不合理、保护措施不到位、缺乏有效监管等问题。

参与极限运动需要慎之又慎，不能逞匹夫之勇；应当量力而行，避免意气之争。为了展现勇气铤而走险，为了张扬个性无视规则，或是心存侥幸贸然行事，不仅是对个人生命安全的不负责任，还可能扰乱公共秩序、破坏生态环境，绝非极限运动的正确打开方式。除了勇气和决心，极限运动更需要专业与技巧。即便是优秀的极限运动者，也必须敬畏生命、尊重规则、防范风险，为挑战做好充分准备。超越自我、挑战极限，要在合理合法的范围内实现，以不损害公共利益、不危害生命安全为基本前提。了解运动风险并做好科学防范，选择正规渠道参与，无疑是从事极限运动的前提。

避免探险变冒险，还须多方携手，合力织就安全网。今天，一些极限运动场景向城市转变，相关模式也由个人行为向商业行为转变。在这种背景下，场馆建设方、运营方、监管机构等都应各负其责，从场馆建设、项目设计运营、资质审核、监督管理等各个环节着手，严守安全防线。推动行业朝着规范发展的方向前行，也离不开法律法规的健全完善。为极限运动划定可为与不可为的界限，进一步明确风险责任、救援责任等的认定，有利于为解决相关问题提供法律依据，也有助于强化尊重规则、敬畏生命的价值取向。惟其如此，才能推动极限运动在健康轨道上良性发展、走得更远。

不是每一次冒险都能最终化险为夷，极限运动的风险不应以生命为代价来警示。管控安全风险、科学挑战极限，才能体验运动乐趣，感受真正的精彩。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 05 版）