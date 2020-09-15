旺盛的需求，与混乱的行业现状，成为当前医美行业发展的痛点、难点。面对求美者，专业人士的告诫是，“如果有美容需求，一定要去有医疗机构资质的正规机构就诊；美貌只是相对的，一些可能会对健康造成损害的美容项目，一定要权衡得失。”

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热玛吉、热拉提、蜂巢皮秒、超皮秒、玻尿酸注射、眼部提拉术、埋线去皱……这些听上去让人感到有些“云里雾里”的专业术语，如今正在成为一些80后、90后甚至00后们的美容用词。

“说真的，有钱去买五六千元的家用美容仪，不如直接去美容院来一针，立竿见影。”28岁的小容（化名）已经购齐了雅萌、宙斯、TriPollar三款近来最火的家用射频美容“神器”，她还做过热玛吉、光子嫩肤等医美项目，经验丰富。她告诉记者，以上所有美容项目均存在各种“坑”，要做一次正规的美容，“没点专业防坑知识，基本不可能。”

中青报·中青网记者日前从上海市长宁区人民法院了解到，该院发布了上海首个医美纠纷案件白皮书——《2015-2019年医疗美容纠纷案件司法审判白皮书》，5年94件医美纠纷清一色全都发生在民营医院。与此同时，另一项由一财数据中心发布的互联网生态大数据报告显示，医美成为90后消费的热点。医美用户中，59%的人群为90后，22%为80后，另有14%的00后准备“接盘”。90后女性喜欢微创双眼皮、玻尿酸填充、隆鼻、吸脂、瘦脸针，男生偏爱肉毒素除皱、植发、隆鼻等。

旺盛的需求，与混乱的行业现状，成为当前医美行业发展的一个痛点、难点。

用手一拽，拉出一根“大师”埋的蛋白线

在自己位于天津的美容店里，36岁的李静（化名）从手机里翻出自己和双胞胎弟弟的合影，在客户眼前晃了晃，“谁看都说他起码比我大5岁！”

她喜欢拿自己的脸给别人现身说法：眼睛大，但有大眼袋和鱼尾纹；皮肤细腻，但易松弛，“这几年，姐在脸上花了怎么也有十几万元吧！”她说话的时候，干裂的嘴唇上那些已脱落的皮屑似乎要掉下来。那是她在自家美容院染唇时严重发炎的后遗症，她把这归结为自己有过敏体质。

她的脸上，做过光子嫩肤、超声刀、热玛吉，打过玻尿酸、肉毒素，埋过数不清的蛋白线，还垫了下巴。相熟的人，见过她捧着脸笑不出表情的样子，也见过她线雕后脸部出现了持续几个月的坑，但只有她自己知道，在小诊所注射麻药后出现过敏症状，不得不在家卧床休养一个月的痛苦。

她曾想方设法把一位“韩国线雕大师”直接请到国内，在五星级酒店开了一间套房，把自己的美容客人介绍去酒店直接接受线雕手术。

见有的客人不放心，李静第一个躺在大师面前给大家“打样”。“大师”不懂中文，看了看她的脸后，直接干脆利落地在她脸上穿进去长长短短几十根线。她感觉自己的脸立刻紧绷得不行，连微笑的表情都做不了。2天后，她在脸上摸到一个小疙瘩，用手一拽竟然揪出一根线，那正是“大师”给她埋在皮肤里的蛋白线。

医美的效果保持时间总不及期待的长。今年她又找了一家诊所做了下颌线雕提升，“不知道怎么回事，这次特别疼，眼泪控制不住往下掉。”至今，她的嘴角附近仍有一处凹陷，大夫告诉她，“自己会长好的。”

一位微整行业业内人士向记者透露，如今有些小美容店、美甲店，表面上做的是美容美甲业务，其实悄悄地干起医美，他们没有从业资质，随便买个仪器就敢打出各种忽悠人的广告。

在上海，一家没有任何医疗机构资质的美容院里，当听说记者有意做一下面部提升时，美容师立刻“祭出”了自家的另一家“旗舰店”名片，“你去这里，他们有医疗机构资质。可以做热玛吉、光子嫩肤，我的一个客人还在那里做过自体骨骼隆鼻。”

这名美容师告诉记者，自体骨骼隆鼻就是把患者体内肋骨抽出一根，进行修整后植入到患者鼻内，以达到永久隆鼻的效果。但当记者走访这家所谓旗舰店时，店员却不能出示有效的医疗机构资质证明，但店员表示，“我们的仪器都是经过美国FDA和中国CFDA认证的，执业团队也是医疗团队。”

60台蜂巢皮秒仪器“秒变”2000台？

店员口中的FDA，是指美国的食药监部门；CFDA则是我国的食药监管理部门。所有正规的，引入中国的医疗器械，都应获得CFDA颁发的医疗器械认证证书。

记者注意到，“仪器”是医美行业从业人员向顾客证明自己是否“正规”的一个重要标准。一些不具备医疗机构从业资质的美容院，之所以敢于向顾客宣称自身为“正规机构”，一个重要的原因是它所使用的“仪器”正规。

但上海交通大学医学院附属第九人民医院皮肤科、激光美容科副主任医师张振告诉记者，正规的、具有CFDA证书的“仪器”，都属于“医疗器械”范畴，而这些仪器，只能在具有医疗机构营业许可证的医院、门诊部或者诊所由医生或护士操作使用。

也就是说，没有医疗机构营业许可证的美容院，理论上不可能拿到经过CFDA认证的医疗器械。他们手上所谓“正规仪器”，多数为“仿品”或者未经合法途径进入国内的设备。

前述业内人士以眼下医美界当红的热玛吉为例，正版国外进口的仪器价格上百万元，而某些国产仪器1万多元就能买到。正版仪器的激光头有固定的发数限制，一旦使用次数达到上限，就必须更换激光头才能继续使用，“而一些很便宜的山寨仪器，激光头根本不需要更换，可以一直用下去。”

张振则以同样火爆的蜂巢皮秒项目为例，目前国内唯一一个既有FDA证书又有CFDA认证的，是755nm波长的Picosure蜂巢皮秒仪器。但根据张振向赛诺秀公司的核实，该公司仅向上海地区出售了60台蜂巢皮秒仪器，而上海地区据统计有约2000家各类机构声称使用了赛诺秀的蜂巢皮秒仪。

劣质仪器以及非专业从业医师操作给皮肤带来的伤害，是不可逆的。

张振门诊中非正规热玛吉操作后烫伤的案例并不少见，“轻的做完面部起水泡，重的全脸大水泡。美容变毁容。”这种烫伤，轻微的需要几周到几个月褪红，严重的会遗留永久性瘢痕，而瘢痕“只能改善，不能完全去除”。

据悉，目前热玛吉、蜂巢皮秒、超皮秒是最火的几款医美项目，但火爆的背后“危险重重”。记者在某种草平台上搜索“热玛吉”，发现了上千条博主分享，脸部敷上麻药，很多博主一边“打热玛吉”，一边分享直播全过程，几乎所有博主都在推荐“热玛吉”。

据张振介绍，市面上热玛吉分为四代和五代两款产品，其中四代是经过CFDA审批的持证设备，而五代因为较新，尚未得到CFDA认证。这直接导致正规医疗机构只能使用持证的四代产品，而众多美容院则可以引进尚未获批的五代产品。

张振认为，热玛吉需要有资质的执业医师来操作，不是随便一个美容师经过培训就可以做的，“我们医院做面部加颈部（热玛吉）3万元，有的美容院几千元就给做，这个价格连基本的耗材钱都不够。”

“扑闪”的大眼睛背后的隐患

近年来，“种睫毛”也成为年轻人中流行的新时尚。种睫毛不疼不痒，看上去风险系数较低，但却能让受众产生一种大眼睛“扑闪扑闪”的感觉。

此前，有媒体报道有人接种睫毛导致眼部毛囊发炎等问题。一位美容行业大赛评委告诉记者，一个优秀的美睫师，培养周期可能长达一年甚至更久，但一些小店里，所谓的培训只是几个人彼此在对方的睫毛上试着接几次，就直接上岗了。与此同时，使用的材料也千差万别，“一瓶环保胶的价格要几百元，而我们在一些小店里看到有人竟然把那种几十元一瓶的劣质胶水用来接睫毛。”

上海一家号称专业“种睫毛”的连锁美容院美容师告诉记者，这里种一次睫毛的价格约四五百元，使用的是“水貂毛”，“柔软、舒适、逼真。”而就在这家美容院隔壁，另一家小店的价格仅为198元。“我见过那种种完睫毛，整个眼睛都肿了的人，便宜没好货。”这名美容师说。

记者专门就此采访了上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科主任医师周慧芳，她告诉记者，现在市面上所谓“种睫毛”其实是偷换了“种植”的概念。“现在市面上的‘种睫毛’，是把动物毛发用胶水粘到人的睫毛上，起到增长、增密睫毛的效果。”周慧芳说，这种“用胶水粘”的所谓“种睫毛”，可能会导致睫毛根部睑板腺堵塞，泪液脂质层缺失，形成干眼症、麦粒肿、霰粒肿等疾病。睫毛根部还分布着一些汗腺，也会被胶水堵住，堵塞睫毛根部皮肤毛孔的排泄，导致炎症感染。

如果胶水化学成分刺激性较大的话，还会导致结膜炎、角膜炎、角膜溃疡等问题，这些炎症往往会反复发作。她告诉记者，把动物毛发粘贴在眼睫毛上，一方面增加了人体本身睫毛的负担，最终导致睫毛更加容易脱落，造成秃睫；另一方面，人体睫毛具有阻挡灰尘保护眼睛的作用，而动物毛发做成的假睫毛不仅挡不住灰尘，还会成为灰尘、微生物等有害物质的寄生场所。

真正的“种植睫毛”，是把人体头部活的毛囊植入到眼睑边缘睫毛生长部位，而不是用胶水把动物毛发粘到睫毛上。“要在显微镜环境下，由经验丰富的执业医师和专职护士操作，不是哪个美容机构培训一下就能做的。”周慧芳介绍，真正的“种植睫毛”需要经医生评估后确有需要才能操作，收费“按根数算”，一般总费用都在一万元以上。

她提醒广大爱美女性，不要为了一个所谓的、短期的、“扑闪的”大眼睛，而毁了自己真正的眼睛和眼睫毛。“一来，如果有美容需求，一定要去有医疗机构资质的正规机构就诊；二来，美貌只是相对的，一些可能会对健康造成损害的美容项目，一定要权衡得失。”周慧芳说。

张振从医多年来，见过不少做完一波医美，又再来做一波不同部位医美项目的人，“有些上瘾的感觉。但针对那些反复整形的患者，我们会根据情况进行劝导，毕竟身心健康是第一位的。”

业内人士呼吁，医美行业乱象丛生，亟待加强监管。

中青报·中青网记者 王烨捷 胡春艳 来源：中国青年报