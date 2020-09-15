明年全国医保信息将互联互通

国家医保局、财政部、国家税务总局日前发布了《关于加强和改进基本医疗保险参保工作的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，深入实施全民参保计划，自2021年参保年度起，全国参保信息将实现互联互通、动态更新，可实时查询。

《意见》要求，各级医疗保障部门要完善与本地区公安、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、市场监管、税务、教育、司法、扶贫、残联等部门的数据共享交换机制，加强人员信息比对和共享，核实断保、停保人员情况，精准锁定未参保人群，形成本地区全民参保计划库。有序清理重复参保，重复参加职工医保的，原则上保留就业地参保关系；重复参加居民医保的，原则上保留常住地参保关系；学生重复参保，原则上保留学籍地参保关系；跨制度重复参保且连续参加职工医保一年以上（含一年）的，原则上保留职工医保参保关系。

《意见》明确，参保人已连续两年（含两年）以上参加基本医疗保险的，因就业等个人状态变化在职工医保和居民医保间切换参保关系的，且中断缴费时间不超过3个月的，缴费后即可正常享受待遇，确保参保人待遇无缝衔接。中断缴费时间超过3个月的，各统筹地区可根据自身情况设置不超过6个月的待遇享受等待期，待遇享受等待期满后暂停原参保关系。

对于建档立卡贫困人口，为确保稳定脱贫，在职工医保和居民医保之间切换参保、转移接续参保关系时，不设等待期，不受居民医保规定缴费时间限制，在参保缴费后，即可享受相应待遇，医疗保障经办机构应及时暂停原参保关系。

《意见》明确，要有针对性地加强重点人群特别是困难人群参保缴费服务，改进参保薄弱环节服务；对建档立卡贫困人口、学生、新生儿、缴费中断人员等参保对象，根据实际情况，分类制定针对性政策，保障合理待遇；持续加强参保政策宣传，提升参保缴费服务便利化水平，保障参保人依法享有基本医疗保障待遇，增强群众获得感；依托全国医疗保障信息平台基础信息管理子系统参保功能模块，清理无效、虚假、重复数据，实时识别参保人参保缴费状态，提升参保质量。（中青报·中青网记者 桂杰）

来源：中国青年报