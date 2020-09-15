热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

明年全国医保信息将互联互通

2020年09月15日07:58 来源：中国青年报

国家医保局、财政部、国家税务总局日前发布了《关于加强和改进基本医疗保险参保工作的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，深入实施全民参保计划，自2021年参保年度起，全国参保信息将实现互联互通、动态更新，可实时查询。

《意见》要求，各级医疗保障部门要完善与本地区公安、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、市场监管、税务、教育、司法、扶贫、残联等部门的数据共享交换机制，加强人员信息比对和共享，核实断保、停保人员情况，精准锁定未参保人群，形成本地区全民参保计划库。有序清理重复参保，重复参加职工医保的，原则上保留就业地参保关系；重复参加居民医保的，原则上保留常住地参保关系；学生重复参保，原则上保留学籍地参保关系；跨制度重复参保且连续参加职工医保一年以上（含一年）的，原则上保留职工医保参保关系。

《意见》明确，参保人已连续两年（含两年）以上参加基本医疗保险的，因就业等个人状态变化在职工医保和居民医保间切换参保关系的，且中断缴费时间不超过3个月的，缴费后即可正常享受待遇，确保参保人待遇无缝衔接。中断缴费时间超过3个月的，各统筹地区可根据自身情况设置不超过6个月的待遇享受等待期，待遇享受等待期满后暂停原参保关系。

对于建档立卡贫困人口，为确保稳定脱贫，在职工医保和居民医保之间切换参保、转移接续参保关系时，不设等待期，不受居民医保规定缴费时间限制，在参保缴费后，即可享受相应待遇，医疗保障经办机构应及时暂停原参保关系。

《意见》明确，要有针对性地加强重点人群特别是困难人群参保缴费服务，改进参保薄弱环节服务；对建档立卡贫困人口、学生、新生儿、缴费中断人员等参保对象，根据实际情况，分类制定针对性政策，保障合理待遇；持续加强参保政策宣传，提升参保缴费服务便利化水平，保障参保人依法享有基本医疗保障待遇，增强群众获得感；依托全国医疗保障信息平台基础信息管理子系统参保功能模块，清理无效、虚假、重复数据，实时识别参保人参保缴费状态，提升参保质量。（中青报·中青网记者 桂杰）

来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn