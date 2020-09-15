当心中毒 路边的蘑菇你可不要采

“因误食毒蘑菇而生命垂危的7岁男童，引发数百热心市民献血”的新闻热度未退，噩耗就已传来——孩子终因不可逆的多脏器功能衰竭而离世。无独有偶，近日北京市食源性疾病监测系统也报告了多例毒蘑菇中毒病例，多是由于市民朋友们外出游玩时在野外随意采食野生菌造成的。好在经及时救治，均无生命危险。在此，北京市疾控中心营养与食品卫生所的王超医师提醒大家，近期京城降雨频繁，野生蘑菇大量生长，切勿随意采摘野生菌，谨防毒蘑菇中毒。

对号入座 毒蘑菇的八种中毒症状

毒蘑菇中毒有什么症状？据介绍，毒蘑菇中的毒素成分各异，能够导致不同的中毒症状。一般可分为：胃肠炎型、急性肝损害型、急性肾衰竭型、神经精神型、溶血型、横纹肌溶解型、光敏皮炎型及混合型八种类型。

其中急性肝损害型蘑菇中毒是我国毒蘑菇中毒死亡的最主要类型。中毒早期可出现恶心、呕吐等胃肠道症状，多数患者在胃肠道症状好转后有1至2天“假愈期”，随后病情进行性加重，出现明显肝功能损伤并有神经系统症状、凝血功能障碍等并发症。

胃肠炎型蘑菇中毒最为常见，表现为恶心、呕吐及剧烈腹泻，体温不高，病程较短，一般预后较好。但中毒严重者可因脱水及电解质紊乱，出现休克、昏迷，甚至死亡。

此外，神经精神型毒蘑菇中毒后会看到奇怪景象，会出现兴奋、狂躁、幻视、幻听等表现。

看外形用银器 民间鉴毒法不靠谱

什么是毒蘑菇？王超医师介绍，毒蘑菇又称毒蕈或毒菌，是指人食用后出现中毒症状的大型真菌。目前在我国已报道的毒蘑菇有400多种，其中含剧毒者有40余种。我国每年都有毒蘑菇中毒事件发生，以5到9月最为多见，云南、贵州、湖南等省份高发，北京每年亦有报道。仅2019年，中国疾病预防控制中心共处理了来自全国17个省份的276起蘑菇中毒事件，共计769人中毒，造成22人死亡。

由于外形上很难将毒蘑菇和可食用野生菌区别开来，因此，民间流传辨别毒蘑菇的方法，如看颜色和形状、看生长环境、用银器辨毒、看分泌物、看有无生蛆生虫等无一可靠。

王超介绍，预防毒蘑菇中毒的根本办法是不要随意采摘或食用野生蘑菇，不可轻信不可靠的鉴别毒蘑菇的方法，不要在不能确定蘑菇来源的场所食用菌类食品。

怀疑毒蘑菇中毒 就医别忘留样本

怀疑中了蘑菇的毒怎么处理？王超提醒公众，首先要及时就医。一旦食用野生蘑菇出现中毒症状，中毒者要立即催吐并尽快就医。如中毒者意识清醒可立即进行催吐急救，若中毒者出现昏迷则不宜进行人为催吐，以免引起窒息。而且一起食用过毒蘑菇的人，无论是否有中毒症状，都应该就医。

值得注意的是，就医时最好携带剩余蘑菇样品，以便鉴定蘑菇的种类，确定有效的治疗措施。最后提醒大家，秋高气爽，大家到山区游玩或是公园散步，见到野生菌不要采摘和食用。如果怀疑吃了毒蘑菇，要及时到正规医疗机构就诊。

文/本报记者 李洁