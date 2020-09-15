秋天竟也是孩子长高的黄金期

小孩的生长规律有一定的季节性，一般规律是春天长得快，夏天长得慢，秋天长得快，冬天长得慢，但是不排除有个别现象，不过大部分小孩还是符合这种规律的。

秋天之所以是孩子生长发育的黄金期，是因为秋高气爽，小孩经过苦夏以后，胃口食欲大开了；而且这个季节又很适合出去锻炼，睡得又好；再加上这个季节水果蔬菜丰富，孩子的食物结构也有了明显的改善。

不过秋季恰恰与孩子的开学季撞在一起。一到开学季，孩子可能会不适应新环境出现各种问题，也会影响发育。

这个时候家长一定要注意下面这4个方面，帮助孩子适应开学的环境变化，充分发掘孩子的生长潜能。

开学综合征来了 怎么办？

孩子开学以后注意力不集中，整天心不在焉，也不爱运动了，就是开学不适应的表现。

之所以会出现这种情况，是因为这个时期也是孩子的开学适应期。孩子心理会发生巨大的变化，受到各方面的压力，包括环境、周边人员复杂关系的迅速改变，对孩子来说都是巨大的挑战。尤其孩子越小挑战性就越大，这都会给孩子的生理、心理造成影响，影响发育。

教你对策 首先，家长要注意观察孩子，给予及时的帮助。特别要注意孩子心理方面的变化，因为家庭环境对于孩子来说十分重要。在这里，家长要做到理解，不要着急，耐心细心地疏导，引导他去了解他现在所处的困境，然后一起帮他出主意。

其次特别要强调的是，家长不能替代孩子。不能所有的事情都是家长拍板，否则孩子适应社会、融入社会就会很晚，而越晚将来就越困难，对于孩子的成长百害而无一利。

综上，一定要帮助他迎接这些困难，并且去解决这些困难，这样才能真正地帮助孩子。

不好好喝水吃饭 便秘怎么办？

便秘也可能导致孩子没办法好好吃饭，如此一来也会影响孩子发育情况。不瞒大家说，我的女儿之前在上一年级的时候也不适应。所以有一些切身感受，可以跟大家一起来分享。

孩子为什么会便秘？一方面可能是孩子喝水少。首先一种情况是， 部分学校在男女厕所坑位数差不多的情况下，男生上厕所用时短，女生用时长，导致等候时间就长。有的孩子就有可能尿裤子，这样的话他下次就可能刻意地不喝水，导致喝水的数量明显减少；其次没有养成喝水的习惯：孩子会因为太过于投入某件事而忘记喝水。比如玩得太高兴了、听课太认真了等情况，这些都会导致孩子食欲下降、便秘等等。

另一方面，孩子挑食，比如只喜欢吃肉不喜欢吃蔬菜，不喜欢吃其他粗纤维的东西。还有的孩子没有掌握咀嚼的好习惯，甚至吃饭的时候囫囵吞枣，经常被噎住，导致下次他就再也不敢吃这些东西了，这样也会导致孩子便秘。

教你对策 针对“喝水”的情况，家长们可以采取行为干预法，制定“如何科学饮水”的表格，记录喝水次数；还可以定量孩子水杯容量1200cc-1500cc，给孩子定时喝150cc-200cc的温水，给孩子一个“我要喝水”的意识。

对于“便秘”，家长给孩子一个固定信号，比如洗澡前，上厕所，养成定时大便的习惯；同时注意饮食搭配合理。

孩子不按时好好睡觉怎么办？

孩子之所以睡得不好，是因为孩子现在的神经发育不成熟。比如，白天经历的事情，特别是一些负面的东西，夜里就会像放电影似的在孩子脑海里重现。所以孩子哭闹睡眠质量下降，生长激素分泌量也会受影响，自然孩子的长个儿就会受影响。

教你对策 各位家长们，原则上睡前不要跟孩子做一些强刺激性的活动；其次给孩子建立睡眠的信号——比如听睡前故事、歌谣，灯光调暗；再者家长可以采用体力消耗法，白天适当地多带孩子做活动，其实孩子有时候睡不着是因为精力太过旺盛。要帮助孩子培养热爱运动的习惯，可以一起进行亲子互动，比如一起比赛跳绳。多带孩子到户外活动，多晒太阳，因为紫外线是促进皮肤合成维生素D的主要材料，合成足够的维生素D也会促进孩子体内钙的吸收。

腹泻、流鼻血、过敏 怎么办？

入秋后，气温开始下降，早晚温差变大，再加上这个时期孩子压力比较大，照顾自己的能力也差，稍微不小心出了汗，风一吹就很容易生病。生病不免会影响孩子身体，贻误最佳的发育时间。

教你对策 对于孩子季节性、经常性的流鼻血，家长要注意带着孩子去耳鼻喉科专门检查一下。有时候不一定是血液问题，有可能是鼻黏膜干燥或者血管的问题，这个时候要进行针对性的处理；有的孩子很容易出现过敏反应，家长要清楚过敏原，其次还要特别注意孩子不要随便接触异物；还有就是防止腹泻：在这儿特别要强调饮食卫生安全，家长在送孩子上学接孩子回家的时候，千万别让孩子乱吃街边东西，尤其像油炸、油煎的东西，避免让孩子喝太多可乐、雪碧等碳酸饮料或者其他甜饮料。

立秋后，家长会有意识地给孩子多吃点肉贴贴秋膘。在这里提醒大家，不要给孩子吃太多油腻的肉类，还是要均衡饮食，注意食物的多样化；多吃蔬菜水果、粗纤维的食物。秋天还可以适度地增加一些富含钙及高蛋白食物，比如可以适度地喝奶、吃鸡蛋或者鱼类。

文/潘慧（北京协和医院）