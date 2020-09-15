银保监局：选购养老保险避免损失需“三步走”

昨天，北京银保监局发布消费提示，选购养老保险应做到明需求、挑产品、看条款，避免盲目购买，甚至导致原有的养老金损失。

北京银保监局昨日公布的一则典型案例指出，保险消费者沙某多年前因朋友介绍某保险公司的养老保险购买后即可入住该保险公司在B地建立的高端养老社区，于是购买该公司一款商业养老保险产品。近期，由于沙某马上到达入住的约定年龄，致电保险公司咨询相关事宜，发现原计划在B地建立的养老社区工程已经搁浅，高端养老社区无法入住，遂向该保险公司投诉。

保险公司经核查得知，此款养老保险需要投保人应缴保额达到200万元，方能获得入住资格，沙某没有达到此条件，即使B地养老院成功建立，沙某也不能入住。但是，保险公司考虑到沙某购买保险的主要目的是入住养老社区，积极与沙某协商进行退保，最终达成一致。

北京银保监局提示消费者:为保护消费者的权益，建议购买养老保险时做到“三步走”：明需求、挑产品、看条款。

在明需求上，每个人的养老需求都不同，建议消费者一方面要计算资金需求，根据退休后的资金需求，减去退休后可获得的收入，再乘以需要商业养老保险填补的比例，即可得到自己所需要的保额，另一方面要明确养老方式，选择居家养老、社区养老还是养老社区养老，以及自身或长辈对养老院养老的价格环境等方面的要求。

在挑产品上，消费者挑选过程中，首先要确定养老保险产品类型是偏向保障性还是理财型保险；其次要确定养老金领取方式是一次性支付还是分期领取；再次要确定养老金领取年限，在领取时间上是终身领取还是保证领取；最后如果承诺可以入住养老社区，要确定特定养老社区的建设及后续缴费情况。根据以上四个方面，消费者可结合养老需求和经济状况挑选到适合的保险产品。

在看条款上，由于销售人员讲解内容、宣传资料反映的可能只是产品的特色优点，认真阅读保险条款，才能全面准确了解到保险产品的主要情况。阅读过程中，不仅要对保险责任、免责条款、缴费期限等内容进行了解，如购买了承诺入住养老社区的保险产品，还要关注保险合同是否进行明文规定以及是否包含入住养老社区的正式书面文件。

文/本报记者 蔺丽爽

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