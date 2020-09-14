聚焦“大健康+长寿产业”经济链 多领域专家探讨发展

日前，中国老年学和老年医学学会举办多场以聚焦“大健康+长寿产业”经济链为核心的行业品牌大会，大健康领域、长寿产业领域专家将围绕“康养助寿”、“医养结合”等话题进行深入探讨。

有专家表示，长寿产业经济是基于长寿时代、国家经济社会发展和人口老龄化而形成的一种新的经济形态。庞大的老龄人口消费群体和全民健康意识提高，带动了中老年高端旅游、疗养、保健、理财、养老、医疗、老年用品等衍生品产业的兴起，长寿经济也因此成为了消费升级的新蓝海。

中国老年学和老年医学学会相关负责人称，学会将在10月24-26日，在广西贺州举办首届长寿经济行业盛会“中国（贺州）首届长寿产业经济发展峰会”（简称“峰会”）。峰会旨在对我国长寿产业经济发展进行研判，全面解读和剖析我国长寿产业经济发展的现状和问题，交流和学习国内外先进的长寿科技进步、长寿管理经验和新兴业态，促进和提升我国新兴起的长寿产业经济水平。

除此之外，以“推进医养结合事业产业发展”为主题的“2020中国老年学和老年医学学会学术大会”将于11月6-8日在南宁举办。大会将邀请到中央有关部委、省及地市级政府、国内外资深的专家学者、企业界人士齐聚一堂，分享实践经验，共同讨论我国医养结合事业发展路径，推动我国健康老龄化事业发展。届时，大会将发布“积极应对人口老龄化国情报告——医养结合发展报告”、年度学术论文集等重磅学术成果。

同时，11月9日主题为“长寿产业经济助推广西大健康产业发展” 的“2020广西健康长寿产业发展论坛”，将继续作为由广西壮族自治区人民政府主办召开的“大健康产业峰会”主要组成部分，将在南宁举办。论坛将围绕长寿课题研究成果报告、助推长寿经济发展核心计划、长寿文化产业项目推动、养老产业医养结合发展等内容，邀请国内外资深的专家学者、产业界人士等共同讨论及展示我国长寿产业发展情况，研讨长寿产业经济对广西发展大健康的助力点和发展路径。

另外，为积极应对人口老龄化，进一步激发长寿产业市场活力，发挥广西壮族自治区自然资源优势，中国老年学和老年医学学会特联合多家单位，将于11 月 11-13日在广西柳州举办“首届长寿产业博览会暨第40届中国(柳州)国际康复辅助器具博览会”。长寿产业博览会将通过主题论坛、健康长寿领域前沿科技展示、健康产品展览、项目投资洽谈等于一体，重点搭建广西“中国长寿之乡”、柳州“康养之城”与国内外的经贸合作、文化交流的平台，以展示健康长寿产业、长寿之乡等相关资源优势，推动大健康产业发展为宗旨，通过展会平台交易体现健康长寿产业相关的养老、旅游、医疗医药、健康管理等所带来的经济效益，促进招商引资，把生态、工业资源优势转变为经济发展优势。