叮当快药携手阿尔法西格玛达成腹泻专科医生战略合作

9月12日上午,互联网医+药健康服务平台叮当快药与阿尔法西格玛在北京发布战略合作,宣布将共建全国首例线上腹泻专科医生服务。叮当集团创始人兼董事长杨文龙介绍，双方将致力解决广大用户突发腹泻情景下的问诊与用药需求,并围绕专家团队、专科医生、患者教育、健康管理等方面展开紧密合作,打造医药健康一体化服务。

图:叮当快药&阿尔法西格玛战略合作启动仪式

国家卫健委感染性疾病医疗质量控制中心专家委员会副主任李兴旺、《中国合理用药探索》杂志社的副主编罗娟、北京市海淀区商务局副局长王申等专家领导受邀莅临现场。

“基于双方战略合作,将有腹泻专科医生受邀接入叮当快药平台,进一步扩充叮当快药互联网医院的医师资源,提升诊疗服务的专业性和响应时效性。” 杨文龙称，腹泻专家团将受邀为叮当快药现有医生团队展开培训,系统性提升医生业务能力。专家团还将以音频、视频、直播等形式为叮当快药平台定制化输出腹泻相关科普内容,提升用户健康认知和健康防护能力。

叮当快药&阿尔法西格玛签约完成

阿尔法西格玛中国区总经理徐瑛介绍，腹泻类快病,给患者带来很大的痛苦和不便。而目前国内越来越多的医院开始实行急诊预检、分级就诊,按照患者病情严重程度遵循从重到轻的顺序进行就诊,因此,患者因为腹泻症状去医院看急症,会面临很多不确定性。除此以外,受新冠疫情影响，用户出于防疫安全考虑倾向于少去医院。因此,基于互联网的医生咨询和快速送药服务,对于患者来说就显得尤为可贵。

阿尔法西格玛中国区总经理徐瑛

国家卫健委感染性疾病医疗质量控制中心专家委员会副主任李兴旺表示，当前中国医疗资源分布并不均衡,在许多城市和地区看病难、看病贵的问题尚未从根本上解决，叮当快药与阿尔法西格玛的创新合作,将有助于医疗资源的最大化利用使患者受益。

国家卫健委感染性疾病医疗质量控制中心专家委员会副主任李兴旺

“在线专科医生服务将会是互联网医疗行业的下一个爆发点”,杨文龙表示,叮当快药与阿尔法西格玛的合作只是打造在线专科医疗服务的第一站。未来,叮当快药会将这种合作模式扩展到诸如消化科、皮肤科等更多医学专科领域,通过与更多的药企合作,不断引入相应的资深医师团队和顶级专家,成为专业化健康服务型平台,让用户在家获得如同与专家面对面的检查、评估和诊疗服务。

叮当集团创始人兼董事长杨文龙

北京市海淀区商务局副局长王申谈到,叮当快药的到来为海淀区医药服务板块增加了重要力量。海淀区将全力落实五新政策,促进互联网服务消费新兴产业的发展。

北京市海淀区商务局副局长王申