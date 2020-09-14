邹平市中医院：医路先峰 医心为民

王佳欣作为山东省第二批援鄂医疗队队员驰援湖北

今年，邹平市中医院以服务百姓健康为重点，倾力打造“医路先锋·医心为民”党建品牌，全面推进党建工作与医院业务深度融合。以优质、高效、安全、便捷的医疗服务构建和谐医患关系，让患者切实感受到“医院亲如家”。

“战”疫是医院一项重要工作。邹平市中医院作为新冠定点医院，第一时间成立疫情防控领导小组，医院前后投入近200余人参加此次疫情阻击战，在隔离病区成立临时党支部，成为疫情防控战线上的坚强堡垒。

新冠病毒感染科临时党支部党员对着党旗庄严宣誓

切实加强思想建设，营造良好的党建工作氛围。医院推动理论学习往深、往心、往实三步走，常态化组织政治理论学习，充分发挥理论学习中心组的示范引领作用和党支部的主体作用。另一方面，开展多样化学习实践活动，利用主题党日等契机，丰富学习内容，活化教育载体，引导全体党员提升服务群众意识和能力，激发好医务人员对本职工作的热情。

医院坚持“以病人为中心，以质量为核心，以服务为宗旨，以特色为品牌，以发展为目标”的发展理念，制定相应服务举措。实行网格化管理，与职能科室和网格区内科室紧密配合，实现管理精细化，提高医疗服务水平、服务效率。推行扶贫就餐政策，给予精准扶贫住院人员每日25元标准的就餐补助，将健康扶贫政策落实到位。

成立杏林志愿者服务队，开展新颖便民的志愿活动。党员牵头各科室人员积极参与到志愿服务的队伍中，定期到社区提供健康宣讲、义诊等服务，利用党员双报到、主题党日等契机开展便民活动。同时，定期到扶贫人员家中走访，坚决将健康扶贫相关政策落实到位，真正将医疗资源下沉到百姓中间，为百姓健康保驾护航。（邹平市中医院供稿）