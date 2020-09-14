看“吃播”能减肥？当心让你胃口大开

“拜拜甜甜圈、珍珠奶茶方便面、火锅米饭大盘鸡……”成天喊着要减肥的你有没有狂看“吃播”，看别人大吃大喝过过眼瘾？殊不知，这样不仅不能安慰你的胃，还有可能刺激你食欲大增，多吃两碗白米饭。

吃播原本是主播通过网络以视频或直播的方式向网友介绍各种美食，但是有些吃播博主为了博人眼球，采取超大量进食、狂吃高油高脂食物的模式，吃播也开始逐渐“变了味”。消化科医生提醒公众，这样暴饮暴食的所谓“大胃王”吃播，让吃客和看官都受伤。

“大胃王”的健康隐患多

其实，这种暴饮暴食在我们的生活中并不少见，在得到美味的同时，我们也给自己的身体健康埋下了“定时炸弹”。

现代人生活水平高，难免摄入过量的碳水化合物和脂肪，这些多余的“营养物质”堆积在体内难以被消耗，其后果就是肥胖和一系列富贵病。大量科学研究已证实，肥胖是代谢综合征的表现之一，它不仅会使人的体重增加、颜值下降，还常常伴随着高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病，进而大大增加冠心病、脑血管病等严重疾病的风险。众所周知，这些心脑血管疾病现已成为健康的头号杀手。

功能性胃肠疾病

吃得过多、过快、过饱所带来的直接危害就是胃肠道负担加重，极易引起多种功能性胃肠疾病。首先，大量食物在胃内堆积难以消化，会出现消化不良。其次，过量饮食后胃排空延迟，且高糖、高脂、油腻饮食会降低下食管括约肌压力，导致胃食管反流病。部分消化功能差的人群若摄入过多油腻食物，其中的脂肪等成分无法很快被分解吸收，会使肠道蠕动加快，从而出现腹泻。另外，不合理的饮食结构，如高蛋白、低纤维素饮食，会使肠道蠕动减慢、肠道菌群失调，从而出现便秘。

你以为看别人吃就没事儿了？

看吃播能减肥？你可能会越看越饿。一位网友的评论：“本来没想吃的东西，看到人家吃得很香，自己忍不住也去吃了一顿。别说产生饱腹感，不会越看越饿就万幸了。”其实在美食的刺激下，人体会分泌出更多的消化酶，从而使你的胃口大增。不仅达不到减肥的效果，更是容易增加进食量，离肥胖及相关疾病更近一步。所以，想减肥还是老老实实运动加合理安排饮食。

看吃播学催吐？反常操作会毁掉你的身体。呕吐原本是一个正常的防御反射，但是多次催吐不仅会使胃液反流，腐蚀食管、口腔黏膜、牙齿等，剧烈的恶心呕吐，甚至可以引起贲门黏膜撕裂，导致消化道大出血。所以在催吐后发生呕血、黑便均应及早去医院进行救治。而经常催吐的人，还有可能出现胃肠功能紊乱，水电解质失衡。所以，催吐只会让健康更加远离你的身体。

吃播有着很广的观众群体，在这么多的人面前，就更要做抵制浪费、节约粮食的示范。况且长期暴饮暴食、大量摄入油腻食物，不仅容易出现胃胀、泛酸、腹泻、便秘等症状，而后随之而来的多种严重疾病更会给你的身体致命一击。所以更应该倡导每一位吃播做健康饮食、抵制浪费的播主。从我们每一个观众做起，抵制浪费，节约粮食。

遵循膳食三原则才会健康

想想这么多的疾病在等着我们，所以更要管住自己的嘴了。那我们怎样才能做到健康饮食呢？

七分饱 “每餐七分饱，健康活到老”。对于正常人而言，吃七分饱才能既保证营养摄入，又有助于控制体重。七分饱是一种因人而异的感觉，不是很好衡量。概括来说，是一种似饱非饱的感觉。就是在吃饭时间相对规律的情况下，不会在第二餐之前太早就出现饥饿感。但因个体差异较大，除了自身感觉外，实际的进餐量还应结合个人日常能量消耗、体重变化、血糖、血脂等指标综合判断。

专心吃饭 如果边吃边聊，或者边吃边看电视，就很难感受到饱腹感的变化，从而不知不觉地饮食过量。另外，专心吃饭有助于提高消化功能，从而避免出现消化不良等症状。

营养均衡 多种疾病都是由不合理的饮食结构导致的。肉类、甜点等美味的食物固然吸引人，但应注意节制，并注意荤素搭配，多吃新鲜蔬菜水果。合理的饮食结构更符合人们对各种营养的需求，也更有益于身体健康。