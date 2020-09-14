抗疫大战的重要经验与深刻启示

习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话，生动阐述了中国人民抗击疫情的英勇壮举，全面总结了抗击疫情的重要经验，科学提炼了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，对常态化抗疫重要工作做出了战略部署。

中国的抗疫斗争，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。在这场波澜壮阔的抗疫斗争中，我们积累了重要经验，收获了深刻启示。在习近平总书记的重要讲话中，党的领导处于突出地位。面对新冠肺炎疫情这个百年以来全球发生的最严重的传染病，中国共产党团结带领全国人民进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，取得举世瞩目的重大战略成果，充分展现了中国共产党领导这个中国特色社会主义制度最大优势的巨大力量。

党中央坚强领导，是夺取抗疫大战胜利的根本保证

事在四方，要在中央。面对突如其来的严重疫情，以习近平同志为核心的党中央以非常之举应对非常之事。党中央坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，第一时间实施集中统一领导，中央政治局常委会、中央政治局召开21次会议研究决策，领导组织党政军民学、东西南北中大会战。党中央提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，明确坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战的总目标，成立了中央应对疫情工作领导小组，印发了《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，向湖北派出指导组，统一指挥、统一协调、统一调度，防控疫情工作全面开展、有力开展、有序开展。

抗疫斗争伟大实践充分证明，以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，是夺取抗疫大战胜利的根本保证。在疫情紧急之时，党的集中统一领导制度，党中央对重大工作领导体制、党中央重大决策落实机制，使得全国一盘棋，令行禁止，在抗疫大战中发挥了巨大威力。与此形成鲜明对比的是，西方有的国家在应对疫情中，执政党与在野党相互甩锅，联邦政府和州政府各行其是，各个部门相互掣肘，难以形成合力，导致疫情不断恶化。

抗疫大战启示我们，过去在建设和改革过程中，我们始终坚持党对一切工作的领导，战洪水、防非典、抗地震、化危机、应变局，成功应对一系列重大风险挑战、克服无数艰难险阻，一次次攻克了前进道路上的隘口难关，一次次闯过了漫漫航程中的激流险滩。在百年未有之大疫情加速百年未有之大变局形势下，我们要应对严峻的风险挑战，必须毫不动摇地坚持党的集中统一领导，发挥党的领导制度优势和总揽全局、协调各方的领导核心作用，确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力。

领导核心指挥若定，是夺取抗疫大战胜利的定海神针

沧海横流有砥柱。习近平总书记在抗疫大战中自始至终充分发挥了定盘星的作用。2020年1月7日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议时，对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。1月20日，习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。1月23日，武汉落实党中央决策部署，关闭了涉及人口达千万的离汉通道。如习近平总书记所指出的：“作出这一决策，需要巨大的政治勇气，需要果敢的历史担当。为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”

抗疫斗争伟大实践中，以习近平同志为核心的党中央领航定向、运筹帷幄，是夺取抗疫大战胜利的定海神针。一个国家、一个政党，领导核心至关重要。形势越是复杂，任务越是繁重，关键时刻越是要一锤定音，领导核心的作用越是凸显。世界上有的国家领导人摇摆不定、患得患失，领导体系“一国三公”、相互掣肘，坐失时机而恶化疫情。

抗疫大战启示我们，坚持和加强党的集中统一领导，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。我们必须不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在时代风云变幻中保持“乱云飞渡仍从容”。

组织动员起来，汇聚成夺取抗疫大战的强大合力

疫情就是命令，防控就是责任。疫情发生以来，各级党组织紧急行动、高速运转，坚定不移把党中央决策部署落到实处。460多万个基层党组织冲锋陷阵，充分发挥战斗堡垒作用，筑牢织密抗击疫情传播的严密防线。一个党组织就是一座堡垒，无数个堡垒构筑了疫情防控的万里长城。在党中央的坚强领导下，全国迅速形成统一指挥、全面部署、立体防控的战略布局，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。

抗疫斗争伟大实践显示，只有中国共产党才能把全国各族人民团结凝聚起来、组织动员起来，汇聚成夺取抗疫大战的强大合力。中国共产党以马克思主义先进理论为指导，以全心全意为人民服务为根本宗旨，坚持民主集中制的原则，有着严格的组织性纪律性，有覆盖全国各地方、各领域、各行业的科学严密的组织体系，集中全国数量众多的优秀人才。

抗疫大战启示我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，永远保持党同人民群众的血肉联系，我们就一定能够形成强大合力，从容应对各种复杂局面和风险挑战。

抗疫大战是一场人民战争，党员干部是最耀眼的先锋

疫情使得人民生命安全和身体健康面临严重威胁，我们党坚持人民至上、生命至上，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。面对新冠疫情，各级领导干部挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，让党的旗帜在防控疫情斗争第一线高高飘扬，有25000多名优秀分子在火线上宣誓入党。在疫情严峻之时，哪里任务险重，哪里就有党组织扎实有效的工作，哪里就有党员当先锋作表率。从重症病房争分夺秒的救治，到城乡社区挨家挨户的排查，从工厂车间加班加点的生产，到科研实验室夜以继日的攻关，广大党员、干部用行动践行着“随时准备为党和人民牺牲一切”的入党誓言。在党组织的领导下，在党员的带头下，“天使白”“橄榄绿”“守护蓝”“志愿红”迅速集结，绘就了团结抗疫的时代画卷。

抗疫斗争伟大实践充分证明，广大党员践行了全心全意为人民服务的根本宗旨。保护人民生命安全，党员必须冲锋在前。党员干部带头冲在前、干在先，是我们党走向成功的关键。各级党组织和党员干部，在打好打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中经受了重大考验，在急难险重任务面前勇挑重担，为了保护人民生命安全，什么都可以豁得出来！

抗疫大战启示我们，要实现新时代伟大历史使命，中国共产党必须加强自身建设，不断提高党组织的组织领导力，增强党的创造力凝聚力战斗力，树立真挚的人民情怀，崇尚实干、勤政为民。

进一步发挥好中国共产党领导这个最大优势

抗疫斗争伟大实践充分证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。中国共产党来自人民、植根人民，始终坚持一切为了人民、一切依靠人民，得到了最广大人民的衷心拥护和坚定支持，这是中国共产党领导力和执政力的广大而深厚的基础。

当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，我们党正带领人民进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，形势环境变化之快、改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对我们党治国理政考验之大前所未有，我们要总结抗疫斗争伟大实践的经验，大力弘扬伟大抗疫精神，把中国共产党领导这个最大优势进一步充分发挥好，奋力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上创造新的历史伟业。

（作者为中国人民大学马克思主义学院副院长、21世纪中国马克思主义研究协同创新中心主任）