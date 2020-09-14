减少儿童肥胖 合理饮食是关键

近年来，随着社会经济水平及生活质量的不断提升，我国肥胖人群数量不断增加，儿童肥胖人群也越来越多，有的家长并不重视，认为孩子大了自然就瘦下来了。其实不然，儿童阶段是人类生命生长发育的主要期间，其健康状况与成人阶段的健康有着直接关系。多数儿童肥胖会延续到成年期，并可能引发心脑血管疾病、糖尿病或者肿瘤等疾病。

肥胖除了是体质形态的改变，更是一种慢性代谢性疾病，是由于过多摄取食物或缺乏活动而导致的脂肪堆积。儿童群体由于其自身机能及免疫系统均未发育完全，自制力差，极易养成不良的生活和饮食习惯，过多摄取大量高能量、高脂肪等食物导致肥胖．对其生活及健康均造成严重影响。

怎样避免肥胖？已经超重或者肥胖的宝宝还能瘦回去吗？其实，合理的饮食是关键。要怎么吃，才能吃出健康呢？听听北京儿童医院顺义妇儿医院儿科医生何黔黔怎么说。

人类生来就会的技能就是吃，婴幼儿时期良好的饮食习惯可持续终生。母亲对婴幼儿的喂养行为会大大影响一个人的饮食模式，进而影响肥胖的产生。

大量的研究表明，婴儿时期母乳喂养可减少儿童肥胖，且母乳喂养时间越长，肥胖发生率越低。世卫组织推荐母乳喂养最好到2岁及以上。

其次，过早添加辅食也是造成儿童肥胖的危险因素之一。可能是因为家长急于给孩子补充多种营养，导致供给超过需求，继而造成儿童期肥胖。世卫组织推荐纯母乳喂养的婴儿合适的添加辅食时间为6月龄以后，辅食添加原则为从单一到多种，从少量到适量，从稀到稠，从细到粗。

另外，按时吃辅食的宝宝儿童期肥胖的发生率会降低。因为按时喂养可使身体形成固定的生物钟，提高肠消化功能。

我们说肥胖是过多的摄取食物导致的，自然，第一步就是要控制总能量的摄取。在保证儿童生长发育生理需要的前提下，控制总能量的摄取。随着年龄的增长，每公斤体重每天所需的能量是逐渐降低的。对于已经存在超重或者肥胖的儿童，我们应该适当减少总能量的摄取，选择谷类、蔬菜、水果、菌藻类、瘦肉类等低能量食物，限制其食用肥肉、畜肉类、动物油、多数零食(如瓜子、松子、杏仁、花生、核桃等)以及甜食等高能量食物，避免盲目节食。

我们需要的能量从哪儿获取呢？我们都知道三大产能营养素：蛋白质、脂肪跟碳水化合物，它们的供能分别是4、9、4Kcal/g，合理安排这三种供能营养素的比例至关重要。

由于儿童生长发育需要正氮平衡，所以一定要保证儿童每天蛋白质的摄人，采用鱼、鸡鸭禽类、牛羊肉类、鸡蛋、牛奶、大豆及豆腐等优质蛋白质，维持体内细胞组织的正常生长发育。脂肪摄入过多是最容易直接囤积而导致肥胖的发生，所以，一定要限制脂肪。在食物选择中，应尽可能多食用瘦肉、奶、水果、蔬菜和谷类食物等低脂肪食物；再者，糖类是人体脂肪转化形成的主要因素，尤其是肥胖者在摄入简单糖后极易以脂肪的形式囤积，因此，应限制儿童每天糖类的摄取。此处的糖主要指的是“添加糖”，即食物中添加的蔗糖、麦芽糖、果糖等及含糖的食物添加剂。每天摄入最好控制在25g以下,尽量避免食用糖果、蜜饯、甜点心等高糖食物及含糖饮料，不要用果汁代替新鲜水果；食盐和嘌呤也是肥胖的助力军，食盐有致口渴及刺激食欲的重要作用，也是导致体重增加的主要因素。儿童每日的食盐摄取量控制在一定范围内；最后，饮水也是关键，不要用含糖饮料或者果汁代替饮水。

除了吃什么，什么时候吃喝怎么吃也至关重要。中国有句古语：早上吃好，中午吃饱，晚上吃少，说的就是这个道理。那我们量化到总能量在一天中的配比来看，早餐、午餐、晚餐比例大致是3:4:3。早餐要丰富，蛋白质、碳水化合物（也就是我们常说的主食类）、青菜、水果，面面俱到为最佳，而晚餐宜清淡简单为好。那“怎么吃”就离不开咱们良好的就餐习惯了，就餐环境要舒适愉悦，进食速度不能过快，要细嚼慢咽，不饿的时候不要贪嘴，戒掉零食，家长不要追着喂食。饮食控制了，再加上适当的运动，充足的睡眠，就会事半功倍了。管住嘴，迈开腿，健康吃，开心动，就能跟胖嘟嘟说拜拜了。（资料来源：北京市顺义区妇幼保健院 北京儿童医院顺义妇儿医院儿科医生何黔黔）