原生家庭的欠缺 自己可以找回

最近，随着《以家人之名》热播，原生家庭的问题再次引起了热议。有人说，原生家庭幸福的孩子，就像上了一堂名师一对一的课程，日常亲密关系怎么处理，怎么达成自洽，这些都像一种不用思考的肌肉反映。

而一个原生家庭不幸的孩子，只知道什么是错的，却不知道怎样才是对的。就像一个人被告知1+1≠3，那这个人要有多聪明，要试多少错，才能知道1+1＝2呢？

诚然如此，但原生家庭只是你人生的第一棒，不要因为一个不完美的开始，就放弃去接近完美，不要因为答案难找，就放弃找到的可能。

不要强求改变父母

近些年来，网络上很多声音说我们应该教育父母。有很多人执着于改变父母，纠正他们根深蒂固的错误观念，改变他们对人的态度。书给父母买了一套又一套，最后在家里的书架上落灰。话劝了一边又一遍，最后却变成一次又一次的争吵过后漫长的冷战。这样的失败让我们深陷于无能为力的痛苦中。

然而没有能力改变别人，并不是我们的错。放弃改变父母，有时能减少许多无谓的痛苦。

成为独立于父母的个体

一个女孩因为三十年来父母无休止的争吵和冷战而心力交瘁，踏进了心理咨询室。心理咨询师跟她说：“你作为孩子，不得不看着你的爸妈在婚姻里受苦。但你要学着把他们的婚姻还给他们。”她说：“因为这句话，我开始学着分辨，什么是爸爸的，什么是妈妈的，什么是他们的，什么是我的。生活也变得更加自如了。”

的确如此，这种与父母进行适当切割的方式，也适用于其他类型的家庭伤害。要知道，只有划定必要的界限，父母的痛苦才不会成为你人生的底色，他们的情绪才不会主导你的生活，他们对你的态度也才不会决定你对自己和他人的态度。

然而，真正做到这种分割，其实并不容易。首先要取得经济独立，而更重要的是取得情感上的独立。组建属于自己的家庭、结交志趣相投的朋友一般被认为是最好的方式。

把注意力放在你能决定的部分

在“归罪论”甚嚣尘上的今天，原生家庭已然成为了“失败人生”的泄洪口。可是我们要看到，同样是被家长忽视，有人走向阴暗堕落，有人却学会独立自强。同样是争吵不休的家庭，有人把同样的歇斯底里带到自己的亲密关系中，有人却在爸妈争吵的时候，思考这句话该怎么说才不伤人。同样是被家暴过的孩子，有人长大以后继续家暴自己的孩子，有人选择一生致力于反家暴的事业，保护妇女儿童。

要知道，影响一个人生命轨迹的因素太多了，原生家庭纵然是其中重要的一项，但并不能决定一切。跑不好第一棒，也不代表就一定会输。所以去和那些不能选择的过去和解，然后勇敢地去选择和创造属于你的人生。（奕涵）