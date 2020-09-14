因自卑不敢婚嫁的我 如何自救

Q:

今年我三十岁，但我不敢恋爱不敢结婚。我知道这一切和我的家庭有很大关系。父母一直想要个男孩，我妈为了缓和与我爸紧张的关系，在37岁时又生下我，没想到，我依然是个女孩。我的到来，让家庭经济更捉襟见肘，他们的关系也更加恶化。我几乎不知道快乐的童年是什么滋味。

我妈怀我时患有甲亢，家里没钱治疗，所以从小我就体弱多病。而这也成了他们嫌弃我的理由之一，对我总是各种否定。看我身体不好，又逼我多吃东西，我变胖了又嫌弃我又丑又笨。

我所有的衣服都是别人穿剩的，肥大的成人牛仔裤、旧的运动服屁股后面的破洞，是用针线补了一圈又一圈，像蛛网一样特别扎眼，而我因为这种奇怪的衣服被同学鄙视孤立。除了拼命学习，我恨不得隐身起来，自卑感一直伴随我到现在。

我和姐姐从小就是在他们无休止的争吵声中长大的。每次吵架必然会提到我的到来有多错误，尤其我妈的歇斯底里，每次都把我和姐姐吓得躲在桌下发抖。我也常常认为自己的到来就是一个错。

身边也有人给介绍对象，但我一直不敢轻易尝试。一方面，我内心非常排斥原生家庭不够幸福的人，宁可单身一辈子也绝不想跟他们有任何关联；另一方面，面对原生家庭幸福的人，我又会自卑，成长环境拧巴的我不知道如何融入一个幸福家庭，不知道和一个阳光开朗的人如何相处。但在我内心深处，我也渴望有个家，有幸福积极的人生，我该如何自救？

可心

A:

可心，您好！

你认为这一切都和你的父母有很大关系，但你的人生并不都是你的父母决定的。现在流行这样一句话：“不幸的童年需要一个人用一生去治愈，而幸福的童年却可以治愈一个人的一生。”在我看来，这句话太过于强调外在因素了，并不利于心理健康的维护和自我调节，因为这种观点忽视了人的精神主体性，把人的精神当成了一个被动接受的物体。而实际上，同样的童年创伤，不同的人可能会有完全不同的情感反应模式。而走出创伤，有的人会很快，有的人用一生也无法走出来。

父母对一个人的成长确实影响相当大，但是，每个人都有很强的主观能动性，都可以反过来影响父母。所以，你目前的状况和父母有关系，但是主要原因还在于你自己。

首先是你的非理性认知所导致的自卑心理。实际上，世上很少有从不争吵的夫妻。而小孩子把父母争吵夸大化，甚至把父母之间大声说话也当成吵架，是极为普遍的。虽然，我还不能肯定，你夸大了父母的争吵以及他们带给你的伤害，但是，可以肯定的是，每个人的童年记忆都是经过情感和思想改造过的记忆，并不是百分百真实的记忆。只有多反思自己的主观因素，你才能走出童年的梦靥。

父母的争吵，其实也是他们的一种沟通方式，虽然这种方式并不是理性的方式。可是，如果父母不争吵了，他们的沟通就没有了，婚姻就真有可能走到尽头。要这样想：父母还在争吵，说明他们的感情还在对方身上。如果能够这样认识父母的争吵，你就会对父母多一分接纳。而一个孩子接纳父母的过程，其实就是接纳自己的过程。

很显然，你一直没有接纳父母，也就无从接纳你自己了。你深深的自卑就是你不能接纳自己的表现，你不能接纳自己的外貌，不能接纳自己的性格。接纳自己，是一个人的心理走向成熟的前提，是青春期就应该完成的课题。可惜你到了而立之年还没有完成。好在现在开始接纳自己，也为时未晚。

另一个原因就是，你不知道如何与他人相处。原生家庭不够幸福的人，你排斥；可面对原生家庭幸福的人，你又自卑，不知如何相处。而实际上，原生家庭是不是幸福，外人根本无法知道。你认为对方不幸福，可能是你负面情绪的投射，而你认为对方幸福，则可能是你的错觉。在负面情绪和错觉的影响下，你又如何与他人正常交往？连交往都存在问题，又怎么会产生爱情？

所以，你的自救方式主要是两点：接纳自己，消除自卑；拥抱未来，学会交往！因为真正的幸福就是喜欢你自己。

本期做客专家

肖军，湖北省荆门市心理咨询师协会副会长、心理学科普作家。