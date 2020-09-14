一流父母当榜样  三流父母当保姆

大部分中国家庭，都觉得孩子比另一半更重要。一个健康的家庭，应该把夫妻关系放在第一位，亲子关系应该摆在次要位置。最好的家庭教育，就是父母要做最好的自己，努力过好我们自己的生活。

小学放暑假，妈妈说：“小孩子自己出去玩多危险啊，在家待着吧”；初中寒假时，妈妈说：“还有那么多作业，玩什么啊？”高中时，妈妈说：“马上高考了，你还敢出去玩？终于我们考上大学了，妈妈说：“怎么不出去玩呢？”我说：“我找谁玩啊？”最近这个网上流传的段子，一针见血地指出当今父母在家庭教育上“大包大揽”的习性及恶果。

有言道：“一流的父母当榜样，二流的父母当教练，三流的父母当保姆。”心理学者武志红提出了“巨婴”概念：很多成年人，心理水平是婴儿。“成年巨婴”主要有两大特征：共生心理——缺少独立生活能力，生活极度依赖他人；全能自恋——以为自己是宇宙中心，所有需求都应得到满足。

“巨婴心理，已成为目前职场不顺的根源！”“巨婴，已成为中国家庭幸福的最大杀手。”而每个巨婴背后，往往都有一个全能的爸爸或妈妈。

在中国绝大部分家庭里，亲子关系是凌驾于夫妻关系之上的。也就是说，家庭关系的运转，是以孩子为中心的。大部分中国家庭，都觉得孩子比另一半更重要。心理学家发现：“在一个家庭里，如果夫妻关系是家庭核心，亲子关系是配角，这样的家庭会稳如磐石；而如果亲子关系是家庭核心，夫妻关系是配角，这样的家庭就会麻烦不断。”也就是说：好的婚姻，夫妻关系一定高于亲子关系；坏的婚姻，亲子关系凌驾于夫妻关系之上。

一个健康的家庭，应该把夫妻关系放在第一位，亲子关系应该摆在次要位置。如果夫妻关系是家庭核心关系，就会给“孩子的教育”带来三大好处：一是孩子会学到父母各自的优点；二是孩子会拥有强大爱的能力；三是孩子会拥有强大的独立能力。

父母恩爱是给孩子最好的礼物。因为父母的相处模式是孩子最开始接触和了解爱情与婚姻的入口。在父母恩爱家庭里长大的孩子，往往会坚定不移地相信爱情，就算单身，也不会丧失对爱情的期待；就算分手，也不会失去再爱的能力。

“最好的家庭教育，就是父母要做最好的自己，努力过好我们自己的生活。”所以，对孩子最好的教育，就是父母自己一定要活得精彩。（李强）