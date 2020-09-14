发现非洲猪瘟 德猪肉出口将受影响

近日，德国新发一起野猪感染非洲猪瘟疫情。与波兰毗邻的勃兰登堡州发现一头死野猪，经检验确认感染了非洲猪瘟。

尽管德国目前还没有发现疫情在家猪中蔓延的情况，但非洲猪瘟袭来的警报已给这个欧洲猪肉生产和出口冠军带来了严重影响。

非洲猪瘟通过欧洲野猪种群传播

非洲猪瘟是一种严重的病毒性感染疾病，只传染家猪和野猪，病死率可高达90%—100%。由于不是人畜共患病，非洲猪瘟对人类健康没有影响。但它对养猪业却是致命的威胁，因为迄今为止还没有针对性的疫苗或药物，一旦确诊感染，扑杀一切与之接触的猪群是唯一的办法。

2007年以来，非洲猪瘟从格鲁吉亚开始蔓延，并在俄罗斯和波兰等国肆虐。

今年以来，波兰就报告至少83处非洲猪瘟热点区，将近5万头家猪被宰杀，超过3000头野猪死于非洲猪瘟。全球范围来看，截至9月10日，有26个国家和地区发生8798起非洲猪瘟疫情（家猪1813起，野猪6985起）。

尽管采取了严格的扑杀措施，非洲猪瘟仍然通过野猪种群持续向欧洲西部传播。

自8月初以来，波兰西部卢布斯卡省已有37头死野猪感染非洲猪瘟，其中两个出现疫情的地点离德波边境仅30多公里。

德国政府一直十分警惕非洲猪瘟的扩散威胁。为了防止被感染的野猪从波兰来到德国，勃兰登堡州和萨克森州在德波边境竖起了防护栅栏。

德国新发野猪感染非洲猪瘟疫情

9月10日，德国联邦动物健康研究所（又称弗里德里希·洛夫勒研究所，FLI）在对德波边境发现的一头死野猪进行采样检测后确认，该野猪的死因是非洲猪瘟。

FLI谨慎评估认为，非洲猪瘟从国外传入德国的风险较高。

发现死亡野猪的地点距德波边境约6公里，距波兰最近发现非洲猪瘟确诊病例的地方仅30公里，因此可能是由野猪迁徙而来。但是，目前还不能排除人类通过受污染的食物引入的情况。

该研究所所长托马斯·梅特莱特表示：“尽快识别受感染的区域非常重要，以便能够对其进行相应的划界。”他强调，这只死去的野猪显然已经躺在那里一段时间了，估计它染病是在几周前发生的事。人们必须分析野猪尸体是否孤立病例，以及猪瘟是否已经扩散。

目前，德国已经在以发现地为中心的直径3公里的区域围上了栅栏。

德国联邦农业部长克洛克纳说：“不幸的是，怀疑已经得到证实。”政府将采取措施进行防范。例如，由专家评估死亡野猪的栖息地，确定一个高风险区域；由专业的猎人猎杀该区域内的野猪，并搜寻和收集死亡的动物；用栅栏围住高风险区域，防止野猪流窜到其他区域，同时禁止非专业人员入内；在高风险区域周围建立最小距离为15公里的危险区域，禁止放养和运输生猪等。

疫情将严重影响德国猪肉出口

由于非洲猪瘟病毒在未熟肉品和腌肉中可长时间存活，在冻肉中甚至能存活数年至数十年，为了防止疫情蔓延，世界各国都严格控制与出现非洲猪瘟疫情的国家开展猪肉贸易。

尽管目前仅发现一头死去的野猪感染，但它仍然使德国失去了“没有非洲猪瘟”的商业地位。而在德国和中国等国签订的猪肉贸易协议中，“不能出现非洲猪瘟”是其中一个重要条款。否则将按照检疫协议采取封锁措施。

出现疫情之后，包括韩国和中国在内的多个国家已经陆续宣布禁止进口德国猪肉。此前发运的货须接受更严格检测，没有问题之后方能上市。

2019年，德国生产猪肉约520万吨，其中280万吨出口世界100多个国家。中国是欧盟之外德国猪肉的最大进口国，对中国的猪肉出口约占德国猪肉出口总量的四分之一。

克洛克纳表示，非洲猪瘟对人类无害。养猪户需要警惕，但人们不应采取过分的手段，以免造成严重的经济后果。她认为，欧盟内的猪肉贸易可以在很大程度上得以维持，相关限制措施不会影响整个德国的企业。但预计德国的猪肉出口将受严重影响，特别是针对亚洲的猪肉出口可能会基本消失。

目前德国农业部正与几个非欧盟国家保持联系，希望就仅限制部分区域达成协议。（本报驻德国记者 李 山）