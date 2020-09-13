9月12日辽宁新增1例境外输入无症状感染者

9月12日0时至24时，辽宁省无新增新冠肺炎确诊病例，新增1例境外输入（来自韩国）无症状感染者，为沈阳市报告。新增境外输入确诊病例治愈出院1例。

新增境外输入无症状感染者柳某某，韩国籍，男，61岁。该患者9月11日乘坐KE831次航班，由韩国首尔出发抵达沈阳桃仙机场。沈阳海关采集其生物标本后，点对点转运至集中隔离观察点。当晚，沈阳海关报告其新冠病毒核酸检测结果为阳性，立即启动转运程序，由120负压车将其转运至省新冠肺炎集中救治沈阳中心进一步诊断治疗。沈阳市疾控中心对其核酸检测，结果为阳性。9月12日，结合临床症状，经市级专家组会诊诊断为新冠病毒无症状感染者。该患者入境后采取闭环管理。

截至9月12日24时，全省累计报告确诊病例264例（含境外输入40例），治愈出院261例，死亡2例，在院治疗1例。目前，尚有7例无症状感染者在定点医院隔离治疗。