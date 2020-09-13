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按摩点击润燥养肺

北京中医药大学东直门医院推拿科  付涌泉  □主任  刘长信

2020年09月13日09:38 来源：人民网-生命时报

　　随着空气逐渐干燥，许多慢性呼吸系统疾病即将进入高发阶段。一指禅推、按、揉、擦、点、击等手法可有效润燥养肺。

　　操作方法：取坐位或仰卧位施术于迎香穴（鼻旁）、天突穴（喉结下方凹陷）、膻中穴（两乳头连线中点）、列缺穴（前臂桡侧缘，腕横纹上1.5寸）、定喘穴（大椎穴旁开0.5寸）、气海穴（肚脐下1.5寸）、关元穴（肚脐下3寸）、丰隆穴（外踝尖上8寸）、足三里穴（膝盖外侧下方凹陷往下约3寸），每穴约半分钟，以酸胀感或微微发热为度；双手掌推擦胸肩部及两肋，以微热为度；双手掌快速擦腰骶部，以酸胀为宜；仰卧位或坐位自我摩腹（忌饱餐空腹）；推五经：手指自然分开，以指腹为着力点，从印堂穴开始慢慢推向风池穴，可双手交替操作3分钟。腹部出血性疾病、妊娠期间、局部皮肤破损、近期手术史者忌用。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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