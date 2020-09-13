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防褥疮管好八个细节

北京老年医院主管护师  郭建春

2020年09月13日09:31 来源：人民网-生命时报

　　压疮，又称褥疮，是由于身体局部皮肤长期受压，影响血液循环，导致皮肤和皮下组织营养缺乏，进而出现损伤、溃疡以致坏死，增加卧床患者的痛苦，加重基础疾病，甚至危及生命。因此，老人若长期卧床，预防压疮就非常重要。一般情况下，做好以下几点即可。

　　每天观察。对受压的局部采用减压措施，如增加软枕、体位垫、水垫，或换用气垫床等；局部已不再受压但皮肤依然发红的部位，尤其要加强观察，每天至少一次。

　　保持清洁。皮肤被汗液、大小便浸湿，要及时用软毛巾、湿巾纸或柔软的棉布来清理，以减少对皮肤的损伤。使用润肤露、润肤油、皮肤保护膜等可以避免皮肤直接接触到尿液、粪便或伤口引流液。

　　防止皮损。摩擦会磨去表层的皮肤并损伤到皮下的血管，因此，床上解大便时放便盆动作要轻，防止损伤皮肤；更换患者体位时要完全抬空身子，不要拖、拉，必要时可请他人帮忙，使用床单协助抬空患者身体。使用皮肤保护膜等可减少摩擦造成的损伤。若患者有糖尿病或血液病，更需小心照顾。

　　安置体位。定时改变体位是防治压疮最有效的方法。

　　床铺整洁。保持床铺清洁、平整、干燥，及时擦净患者的汗液，注意保暖。

　　垫起小腿。可用枕头或泡沫垫将小腿部垫起，避开腘窝和跟腱，防止足跟受压。

　　使用敷料。可以使用水胶体敷料、泡沫敷料或液体敷料等新型敷料，帮助身体局部减轻压力、减少摩擦力，以保护脆弱皮肤，促进局部血运，加强皮肤营养。

　　补充营养。每天摄入足够的营养元素：足量碳水化合物（如米面等）、蛋白质（如肉奶蛋等）、脂肪（如食用油）、维生素（如各类果蔬等），可促进机体康复，保持皮肤健康。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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