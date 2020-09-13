受访专家：中国医师协会儿童重症医师分会委员、主任医师 成 钧

近日，西安一名2岁幼儿因喝了现挤羊奶，发热4天、皮疹3天，不得不住院治疗，最后经医生化验确诊为布病。中国医师协会儿童重症医师分会委员、主任医师成钧告诉《生命时报》记者，布病是由布鲁氏杆菌感染引起的一种人畜共患传染病，患病的羊、牛、猪是主要传染源。其传染性比较强，与狂犬病、乙肝等同属《传染病防治法》规定的乙类传染病，有的国家甚至把布鲁氏杆菌列为一种潜在的生物武器而进行防范。

“未经灭菌处理的鲜奶会增加多种病菌感染风险。”成钧表示，有些家长错误地认为现挤牛羊奶更营养，实际上，未经高温灭菌或巴氏消毒处理的牛羊奶，会大大增加孩子细菌感染的几率。牛羊奶是微生物生长繁殖的良好培养基，挤奶时环境中的微生物，如布鲁氏杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等病菌都可能污染鲜奶，若不经消毒灭菌处理就会感染孩子。国家也有相关规定：“现挤羊奶不允许直接销售。”所以，家长们最好不要购买所谓“现挤鲜奶”。

不只是布病，急诊也经常碰到一些因父母喂养不当导致孩子就医的情况，“孩子来的时候，大都有上吐下泻的症状，有的脱水非常严重，甚至还有出现休克的严重情况。”成钧在此提醒家长们，喂养0~6岁的婴幼儿时需要注意：

注意食品卫生。避免不洗手就给孩子喂东西；不要给孩子吃存放时间较长或未洗干净的食物，奶制品应经过灭菌消毒处理。

避免孩子饱食。孩子消化吸收功能比较弱，吃太饱无法消化吸收，容易出现发烧、腹胀等情况。

科学添加辅食。婴幼儿时期，不要过早添加钠盐、味精等调味品，这些调味品会加重孩子肾脏负担、干扰营养的吸收；也不要过早给孩子食用海产品，避免过敏风险；更不要给孩子吃保健品，保健品中的激素可能导致性早熟。

成钧提醒，鸡蛋极易感染沙门氏菌，冰箱中鸡蛋尽量和熟食分开放。一旦发现孩子吃了鸡蛋等食物后出现发热、呕吐等症状，应尽早就医。

（本报记者 张 健）