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扔了可惜，吃了害怕！烂了一点的水果到底还能吃吗？

2020年09月13日08:52 来源：健康时报网

坏了一点的水果，扔了吧，有点心疼；吃了吧，又怕它伤身，实在纠结。

碰伤的水果可以吃

水果碰撞变软的部位，细胞发生了破损，一些无色物质被转化为深色物质，使得“伤口”呈现出迥然不同的颜色，而机械性损伤的水果是可以吃的。其实，切开的苹果不立即吃完，也是会变成褐色的。

冻伤的水果可以吃

在冰箱里面放过的香蕉会变得又黑又软，这也是因为细胞破损所致。如果没有细菌去抢占这些破损细胞的营养物质，这类坏果也相对安全(味道和口感会差一点)。不过，由于水果被冻伤，会使细胞破损，为真菌的生长提供了良好条件，一旦被霉菌侵占，甚至都已经长毛了，就不要吃了。

霉变的水果不要吃

有些人会认为把水果霉变部分去掉就可以继续吃剩余部分。但把霉变部位去除再食用也未必安全，因为霉菌产生的毒素可以扩散到果实的其他正常部位，把已经霉变的水果扔掉更保险。

(首都医科大学宣武医院营养科 李 缨)

(责编：许晓华、李轶群)


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