在日常生活中，声音“不好听”，多数是后天的，并且多半是长期错误的发声方式导致的。这些症状多表现为：说话声音嘶哑、失声；发声费力、说久了容易疲劳；音调异常，如男声女调；音域改变，之前能唱高音，现在唱不上去了，或说话时音调平，没起伏；声音不受控制、发音中断、不连续；咽干、咽痛、有异物感、分泌物增多、刺激性咳嗽等咽喉不适症状，严重的还出现颈部疼痛、吞咽困难、痰中带血、颈部包块及呼吸困难等。

除了疾病影响，更多嗓音问题是不良发声行为和习惯引起的。

1.说话语速太快。说话太快会让声带很受伤。成年女性说话时每秒声带振动大概200~250次，成年男性说话时每秒声带振动100~150次，如果长时间飞快说话，声带也会很“累”。

2.清嗓。人们常在感冒、咳嗽、喉咙里有痰时会清嗓，但有的人已经养成习惯了，隔几分钟就要无意识地“咳咳”两下。清嗓的时候双侧声带相互剧烈撞击，导致咽喉部疼痛，甚至会出现声带小结等病变。

3.说话音调不对。就是说话的音调和声带、年龄、性别不匹配，如女性要模仿男性低沉、粗狂的声线，男性学女性细、柔的声线，也很伤声带。

4.体态不佳。很多人说话时呈现颈部往前伸、含胸的姿势，驼背让脖子、下巴的肌肉都处于紧张的状态，这样不仅不优雅，也会导致颈部肌肉紧张、呼吸效率降低，容易出现发声疲劳。

5.吸烟酗酒。喉癌主要发生在长期吸烟的中老年男性身上，其中一大表现就是出现持续性声音嘶哑。

因此，说话时应抬头、舒肩、展背，保证舌头、颈部、喉部及下颌处于放松状态；放慢说话速度，避免长时间说话；用合适的音量、音调说话，教师等职业用嗓者鼓励用麦克风，不要长时间用耳语声说话；多喝水，保证声带表面形成正常的黏液保护层；戒烟戒酒；改善不良饮食习惯，避免胃酸反流；注意控制情绪，长时间大声喊叫、大哭、大笑都伤声带；想清嗓时，建议用喝水或用力吞咽唾液的方法代替。▲