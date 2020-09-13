脸是身体的"报警器" 看五官知五脏的健康状况

中医经典《黄帝内经》曾提出：心开窍于舌、脾开窍于口、肺开窍于鼻、肝开窍于目、肾开窍于耳。这就表明，五官的功能直接反映了五脏的健康状况，它们的一些异常变化也代表了五脏隐藏的病变。

心脏好坏看舌头。中医认为，舌的形态、色泽、灵活度、味觉情况等都能反映心的功能。若舌色红润、转动灵活、味觉灵敏说明心血充足健康；舌尖糜烂、生疮、疼痛，多为心火上炎；舌有瘀斑，多为心血瘀阻；舌色红而深暗，多为心阴不足；舌体胖嫩，多为心阳不足。想要保养心脏，除按时休息、及时就医外，还可以配合食疗：心有实火的，可以用莲子芯代茶饮；体虚的可服党参、当归、生黄芪等。

养心最好的食物：红色食品，特别是红豆，可以是红豆豆沙包、红豆粥、红豆豆浆。早上吃好。

口味唇色反映脾。口是食物进入的门户，可以反映脾胃的问题。若脾气健运，气血充足，则唇红润泽；脾失健运，气血亏虚，则唇色淡白或萎黄无光；口淡无味，多为脾气亏虚；口唇黏腻或发甜，多为脾胃湿热；口中泛酸，说明肝脾不和；唇肿或口角溃烂而痛，多为脾热或脾火。此时，应调整饮食结构，尤其应禁食生冷、油腻的食物，还可服用健脾益气、滋阴养胃的药物，如党参、山药、薏米、百合、白扁豆等。

养脾最好的食物：黄色食品，特别是黄豆，可以是豆浆、豆腐、豆腐干，都是上等的养脾佳品，当黄豆的蛋白质和米饭一起，就是绝佳的蛋白质。

肺功能影响鼻子。中医学认为，肺气通于鼻，只有肺气调和，呼吸通畅，鼻子才能发挥正常的通气和嗅觉功能。在临床上，鼻塞流清涕，多为风寒袭肺；鼻子红，多是肺热或内火旺盛；鼻子干燥或经常出血，多是阴虚火旺。诸如此类，嗅觉不灵敏、经常咳嗽或呼吸困难等现象，都说明肺脏功能的降低，此时应注意戒烟和防寒，加强体育锻炼，多吃新鲜瓜果蔬菜。可以将白萝卜、梨、藕切片煮汤，加入冰糖后代茶饮，具有清火润肺、降气除痰的功效，尤适用于老人和儿童。

养肺最好的食物：白色食品，特别是大白萝卜，白萝卜生吃更能养肺。什么时候吃都好。

肝血足眼睛亮。中医认为，眼目的功能有赖于肝血的濡养和肝气的疏泄。若肝血不足，目失所养，则会出现两眼昏花、视物不明、夜盲等症状；肝经火盛，可能出现眼目红胀肿痛；肝肾阴虚，则可能出现眼涩、眼干等。此时，除了注意用眼卫生外，还可以取枸杞子、白菊花适量，煎煮15分钟取汁，或以沸水冲泡，代茶饮用，具有滋肝明目、补虚益精之功。

养肝最好的食物：生吃绿色食品，特别是绿豆汤(把绿豆放水里煮，当水开了以后再煮7-8分钟，然后喝水，不是我们习惯的把绿豆煮烂，绿豆煮烂后会失去养肝的功效。晚上吃为好。

肾与听力相关联。肾气足，就会听力好。若出现头晕耳鸣、听力减退、耳聋失聪，或伴有足跟痛、腰酸痛或尿频等症状，说明肾的功能有所下降。此时，应注意劳逸结合，房事适度，积极参加户外活动，保证睡眠，可服用一些补肾的中成药如六味地黄丸、知柏地黄丸等。

养肾最好的食物：黑色食品，特别是黑豆，黑芝麻，晚上吃为好。

需要提醒的是，尽管五脏与五官密切相关，但临床诊断还须结合其他症状综合判断，应仔细观察，及时就医，服用任何药物均要在医师指导下进行。（人民健康网综合自生命时报、光明网 ）