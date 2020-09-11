武汉发布首个餐厅菜单规范指南：菜品禁用长江、汉江、野生等字样

人民网武汉9月11日电 餐厅菜单中鱼虾类菜品禁止使用“长江”“汉江”“野生”等字样， 养殖长江汉江流域的鱼类菜品要打上“人工养殖”字样……日前，记者从武汉市禁捕办获悉，武汉市市场监督管理局、武汉餐饮业协会联合出台了《规范餐饮服务单位菜单指引》（以下简称“指引”）。这也是武汉市首次发布规范餐饮服务单位菜单的指引。

“湖北是千湖之省，武汉是百湖之市，武汉人喜欢吃鱼由来已久，武汉烹饪鱼的大师也很有名，武汉做鱼的餐厅也非常多。”武汉市市场监督管理局有关负责人表示，在前一阶段市场监督管理部门检查中，发现餐饮单位存在菜单不规范问题，出台这一指引，主要是指导全市餐饮服务单位规范菜单，在经营活动中落实禁食野生动物和禁食长江非法捕捞渔获物。

据了解，《指引》主要内容包括：菜单中鱼虾类菜品禁止使用长江、汉江、野生等字样，如长江鱼、汉江鱼、江鱼江虾、野生鱼等。

经营人工养殖长江、汉江流域的鱼类菜品，在菜单中应标明人工养殖字样，如鮰鱼、憨头鱼、船丁鱼等。

禁食以蛇类为原料的菜品。菜单中不得出现蛇类字样的菜品。

严禁经营野生蛙类，严禁使用“青蛙”简称字样。经营人工养殖的黑斑蛙、棘胸蛙、棘腹蛙、中国林蛙（东北林蛙）、黑龙江林蛙等蛙类，必须在菜单上注明“人工养殖”字样，索取相关证照，保证来源合法，方可经营。

以畜禽，包括猪、普通牛、水牛、牦牛、大额牛、绵羊、山羊、马、驴、骆驼、兔、鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑；梅花鹿、驯鹿、火鸡、珍珠鸡、雉鸡、鹧鸪、番鸭、绿头鸭等为原料的菜品，禁止在菜品中冠以“野生、野”等字样，例如野猪、野鸡、野鸭、野兔等。

有了这个指引，餐饮企业菜单上的鱼虾类菜品有统一的“标准”，对消费者也起到引导和宣传的作用。武汉市市场监督管理局要求， 以上内容，餐饮商家要在菜单薄、电子菜单、宣传单、店内张贴广告、店外张贴广告、服务口头介绍以及线上、线下宣传等方面同步规范。（周雯 王璐 胡雪婷）