健身必须放弃零食？这些健身常识你要知道

随着人们生活水平的不断提高，越来越多的人开始意识到健身与饮食的重要性，随之而来也出现了许多受错误健身与饮食习惯影响导致的健康问题。那么，如何才能做到合理健身呢？

健身误区要规避

健身人群不能吃主食：健身人群为了增肌，选择不吃主食，而是大量进食牛肉、鸡胸肉、鸡蛋、蛋白粉，时间长了会加重内脏的负担。大众应树立正确健身观念，保持肌肉健康状况的同时，不过分增加肌肉，合理补充蛋白，保证主食和微量元素的摄入。

健身人群不能吃零食：这个观念不准确。其实我们只要做到会选零食，就能放心食用。选营养素密度高、体积不大的零食，如坚果，包含了碳水化合物、蛋白质、能量、矿物质等多种人体所需营养。而且三餐之外，补充少量零食也是非常重要的能力补给方式。

不同运动对应膳食也有区别

长跑、长距离骑车、长时间游泳都属于有氧耗能运动。由于时间长，能量累积消耗大，出汗多，所以有氧运动首先要摄入充足的能量，保证碳水化合物合理比例，保持身体的血糖水平适当。其次，注重水分补给，预防脱水，还要注意增加微量营养素钙、铁等的摄入。

举重、短距离骑车、短距离快速游泳则属于无氧耗能运动，其特点是时间短，强度大，这就要求人体摄入足够的蛋白质。日常生活中这类健身人群需要多吃蔬菜水果，补充碳水化合物，同时补充电解质饮品。

营养不足的情况下健身，不光会对我们的精神状态产生影响，时间久了还会对内脏造成极大负担。因此，盲目追求骨感美和肌肉美都要不得，饮食营养、合理健身，做到吃动均衡才能达到最完美的健身状态。

受访专家：北京协和医院临床营养科主任于康、中国疾控中心营养学首席专家赵文华