首批外国专家书屋落户河北省儿童医院

9月10日，河北省首批外国专家书屋授牌赠书活动举行。河北省儿童医院成为全省首批、卫健系统唯一挂牌单位。医院党委书记尤殿平，在大会上作了经验交流发言，介绍了医院在医护技术发展上与国际接轨，医疗领域国际间的交流与合作，推动医院快速创新发展和外国专家书屋建设的经验。

在全省举办外国专家书屋授牌赠书活动，旨在充分发挥人才平台的优势，进一步加强为外国专家服务，着力提升外国专家的归属感和幸福感。同时，通过这一平台，讲好河北故事、传播河北声音，吸引更多高端外国人才来冀工作。此次授牌“外国专家书屋”属河北省首批，高校、企业、医院各一个单位，省儿童医院名列其中。

科技部国外人才研究中心总编徐庆群、河北省科学技术厅外国专家管理处处长王仲群、对外交流中心主任孙禄军等一行领导莅临河北省儿童医院，听取了近年来，医院在国际合作中的技术交流、人才培养、医院共建、专家互访等方面的工作，并为医院“外国专家书屋”进行了揭牌，到书屋现场进行了参观。

20年来，医院共接待来访交流的外国专家近300人次，在相互交流中，促进了医院在医疗技术和医院管理等方面的提升，推动了医院与国际同行接轨，实现快速创新发展。合作期间，医院积极为外国专家做好服务，给他们提供温馨舒适的交流、工作环境，医院筹建外国专家书屋就提供了很好的平台。

在河北省外国专家局组织的现场经验交流中，尤殿平书记讲到，作为全省首批“外国专家书屋”设立单位，非常感谢国家科技部国外人才研究中心、河北省科技厅外专局的信任和支持。特别是能够同各位领导、专家进行面对面交流，介绍省儿童医院对外交流合作及各项工作，机会难得，非常宝贵。他从“过去、现在、将来”三个维度向大家做了交流汇报。

回顾过往，初心不渝保持开放胸襟和学习姿态，医院对外交流合作历久弥坚。先后与意大利、以色列、美国、澳大利亚、爱尔兰、法国等国家和地区的优秀专家和世界先进医疗机构、科研院所建立了友好关系。通过邀请外国专家来我院进行学术交流、技术指导、教学授课、开展手术等活动，有利促进了医院的全面发展进步。与全球最大的非盈利志愿者组织——国际扶轮社开展“生命的礼物”救助项目合作，已有30名患儿被送往美国实施手术，109名患儿享受到了手术费用减免。

立足当下，步伐坚定实施对外交流合作，医院诊疗服务能力和学科建设凯歌高奏。努力摸索、大胆创新，正式开通了国际远程会诊平台，在省内率先打造了“院内出诊+国际会诊”的创新诊疗模式。让河北的患儿不出国门，便可与外国专家面对面，“零距离”享受国际水准的医疗服务。切实增加了我省儿科医疗行业与国际知名专家交流合作的机会，助力提升了我院的医疗科技水平和国际影响力，开创了我省与国际儿科医学界远程诊疗模式的先河。

未来可期，乘势而上借助“外国专家书屋”建设平台，医院发展将更加充满激情和希望。“外国专家书屋”平台的建立，为各国专家提供了阅读中国、交流思想、碰撞智慧、联络感情的空间，有利于向世界展示中国文化、讲好中国故事，成为中国科技发展的新窗口。“外国专家书屋”建设过程中，医院考虑外国专家的生活习惯，将书屋分为三个不同的功能区，彼此独立，又紧密相连。让外国专家来到书屋既能阅读，又能休闲；既能工作及检索文献，又能开展教学培训、组织讨论，有效满足了不同专业、不同爱好的多元化需求，积极为外国专家提供一个温馨、舒适、轻松的环境，创造一个同国外专家同台论道、互鉴交流的平台，致力于在世界儿科医疗舞台上展现河北身姿、发出河北声音，真正实现了建设“小书屋”，营造“好环境”，发挥“大能量”的作用。

（河北省儿童医院 供稿）