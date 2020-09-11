疫情防控是中医药守正创新的生动实践

2020中国国际服务贸易交易会中医药主题日启动仪式暨第五届海外华侨华人中医药大会开幕。随着国家“一带一路”倡议稳步推进，通过不懈努力，积极开拓，中医药在交流、合作与传播等方面都取得了骄人成绩，影响力也越来越大，中医药也逐渐被世界各国人民接受，尤其是今年新冠肺炎疫情在全球肆虐的情况下，中国政府取得的重大抗疫阶段性胜利，中医药功不可没，助推中医药服务贸易取得飞速发展。

北京市副市长卢彦在会上表示，随着新冠肺炎疫情肆虐，多国经济发展状况呈现负增长状态，如何找到新的发展路径，无非是开放，无非是合作，无非是国际之间的更大范围内贸易格局。从这个角度说，服贸会召开就表明了中国政府的决心。

商务部副部长钱克明认为，中医药是具有自主知识产权的一个非常少的完全的自主知识产权的领域，这是有我们独特的优势，是我们软实力的一个非常重要的载体。

国家中医药管理局党组书记余艳红表示，中西医结合，中西药并用是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的一次生动实践。

她表示，在湖北武汉疫情防控最紧张的时候，国家动员了4900名中医药工作者支援湖北和武汉，整个中医药系统都参与了全国疫情防控，中西结合也是在这次疫情防控中做得最紧密、最系统、最全面的，真正实现中西医结合有机制、有团队、有举措、有保障，并且取得很好疗效。（记者 徐旭 徐阳晨 吴苏锦 杨睿）