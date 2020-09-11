伟大抗疫精神是中国制胜的法宝

一个伟大的民族，永远生生不息；一个伟大的国家，从来勇往直前。“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”，这便是面对疫情冲击时不屈不挠的中国，这便是面对风险挑战时同心同向的中国人民。拥有这种精神的国家和人民，有什么困难不能战胜？

“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”，在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记科学概括伟大抗疫精神，深刻阐明伟大抗疫精神的精神实质和丰富内涵，连日来在广大干部群众中引发热烈反响。5个词，20个字，一个个画面，一幕幕场景，镌刻着一个民族的坚韧不屈，烙印着一段岁月的荡气回肠。

人无精神不立，国无精神不强。民族精神支撑中华文明传承数千年而不绝、纵横上万里而不散，让中华民族穿越烽火硝烟、走过筚路蓝缕，凤凰涅槃、浴火重生。战洪水、防非典、抗地震、化危机……每当遭遇风雨危难，总有这样一种精神，在大难中生根，在苦难中磨砺，在艰难中成长，激励我们不断奋起、勇毅前行。它向我们昭示，同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。一个矢志复兴的伟大民族，必须不断激活那蕴于血脉的精神力量，以精神的力量激发克难的勇气，催动前行的脚步。

中国是最早遭受新冠肺炎疫情突袭的国家，也是最早与之展开正面交锋的国家。如果在各国横向对比，中国在医疗资源等多方面的禀赋其实并不占优，甚至在抗疫防疫的现实条件上还存在诸多不利因素。而我们之所以能在短时间内初步遏制疫情蔓延势头，更成为全球第一个突围战疫并实现经济复苏的国家，很大程度就在于，在党中央的统揽全局和果断决策下，全国上下步调一致，亿万人民携手并肩，展现出强大的精神力量，凝聚成不屈的民族意志。

以人民为中心的价值追求决定了我们“生命至上”的价值依归，相较于一些国家奉行“群体免疫”将民众推向“自然法则”，我们果敢担当、豁得出来，不惜一切代价全力护佑每一个生命；中国特色社会主义制度的独特优势决定了我们“举国同心”的团结伟力，相较于一些国家借疫情谋选票，渲染对立、相互攻讦，我们万众一心、同甘共苦，把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体；社会主义核心价值观的强大感召决定了我们“舍生忘死”的顽强意志，相较于一些国家“富人先检、政要先撤”的所谓“人生”，我们临危不惧、舍生忘死，各条战线的抗疫勇士以生命赴使命，用大爱护众生；求真务实的工作作风决定了我们“尊重科学”的实践品格，相较于一些国家“政客说了算、科学靠边站”的滑稽闹剧，我们秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程；天下一家的文化追求决定了我们“命运与共”的道义担当，相较于一些国家断供“退群”、满世界抢囤物资的自私行径，我们讲信义、重情义、扬正义、守道义，发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动。在国际坐标的鲜明对照下审视，中国战疫的胜利，是“中国力量”的胜利，“中国担当”的胜利，更是“中国精神”的胜利，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的胜利。

斗争越是艰险，精神就越显伟大。“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”，这是一种面对困难时无所畏惧的信念，也是一种经风历雨时勇往直前的行动，我们每个人都是这一伟大精神的见证者、参与者、践行者。“武汉必胜！湖北必胜！中国必胜！”这是疫情发生以来，响彻大江南北、长城内外的磅礴声音。“若有战，召必回，战必胜”，这是一份份摁满红手印的请战书所写下的铿锵誓言。从重症病房争分夺秒的救治到城乡社区挨家挨户的排查，从工厂车间加班加点的生产到科研实验室夜以继日的攻关，从每家每户高度自律的“宅居”到海外侨胞微光成炬的支持，在这个没有硝烟的战场，我们没有后退只有冲锋，没有妥协只有战斗！必须打赢，一定能打赢，这便是面对疫情冲击时不屈不挠的中国，这便是面对风险挑战时同心同向的中国人民。拥有这种精神的国家和人民，有什么困难不能战胜？

“天行健，君子以自强不息。”在抗击疫情中锻造的精神风貌、涵养的精神气质，必将成为我们驾驭复杂局面、战胜困难挑战的精神财富。当前，世界百年未有之大变局加速演进，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。眺望“桅杆尖头”，此时此刻，我们比任何时候都更加深刻地感受到“船到中流、人到半山”的艰险。对于今天的中国来说，向民族复兴的每一步迈进，都是一次知重负重的艰难攀爬，都是一次披荆斩棘的闯关夺隘。抓好常态化疫情防控，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，拿下脱贫攻坚最后的堡垒，夺取全面小康最终的胜利……我们已走过千山万水，但仍需跋山涉水。秉持在战疫中锻造的信念，弘扬在斗争中淬炼的精神，我们必将在新长征路上征服一个个“娄山关”“腊子口”，夺取一个又一个新的胜利。

不久前，集纳66封书信的《战“疫”书简》出版发行，封面印着这样一句话：“致敬从未被苦难驯服的我们”。一个伟大的民族，永远生生不息；一个伟大的国家，从来勇往直前。致敬伟大抗疫精神，传承伟大抗疫精神，迎难而上、勇敢应对、敢战能胜，我们必将在淬炼中书写新的历史、迎来新的辉煌。