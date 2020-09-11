分类指导员不足怎么办

本报记者 张楠

全市2100余万常住人口，却仅有2万多名垃圾分类指导员。如何弥补分类指导员的不足呢？近日记者进行了走访。

调查：

2万多名指导员不够用

8月31日，市垃圾分类检查组来到南海家园五里和南海家园二里小区进行检查。检查组发现，多处垃圾分类桶站，只有一名垃圾分类指导员值守。

时隔三天，记者进行回访。中午12点，记者在小区内转了几圈，没有在垃圾分类桶站旁见到任何一名垃圾分类指导员。在30号楼不远处的垃圾分类桶站，记者发现，由于这一桶站并没有设置可回收垃圾桶，居民将属于可回收物的快递泡沫箱直接扔在了桶站旁的地面上；而厨余垃圾桶紧闭的桶盖上、其他垃圾桶前的地面上，还胡乱丢弃着成袋的垃圾。

按照新版《北京市生活垃圾管理条例》的要求，街道办事处和乡镇人民政府要在居住区设立“生活垃圾减量分类指导员”，垃圾分类指导员除了宣传生活垃圾分类知识，还要指导居民正确开展生活垃圾分类。

来自市城市管理委发布的统计数据显示，作为常住人口达2100余万人的北京城来说，仅有2万多名垃圾分类指导员。由于人手不够，只能一部分在桶站旁固定值守，大部分则进行流动值守、巡回值守。

经验：

社区“熟人”客串指导员

8月26日,位于东城区沙子口路的富莱茵花园小区因生活垃圾混投混扔违法行为被曝光。之后，富莱茵社区党组织立刻向小区全体党员发出“我是党员我带头、垃圾分类倡议书”，号召党员们争当垃圾分类监督者。仅短短一天时间，富莱茵花园小区的党员、楼门组长、居民志愿者和青年社会工作者就组成了“垃圾分类党员先锋队”“垃圾分类1+1共建小分队”“青年志愿者服务队”共三支垃圾分类志愿服务队伍。

其中，由50余名党员组成的“垃圾分类党员先锋队”，两人一组，每组值守2个小时，全天无缝衔接负责盯桶。由16名居民志愿者、楼门组长组成的“垃圾分类1+1共建小分队”，负责每天在小区巡查，发现问题，随时反馈。“青年志愿者服务队”的3名共青团员除了盯桶外，还要带动小区的青年团员回到社区报到，补充到垃圾分类盯桶的队伍中。

“垃圾分类，您知道怎么分吗？”看到有居民来到自己值守的桶站扔垃圾，多素芩赶紧询问，“您打开袋，我看看您分的。”

往居民的垃圾袋里一看，多素芩发现了问题：“您这里头有厨余垃圾，得单独分出来。”

边说，她边动手开始指导居民分类：“我帮您分一次，您看看。您得有分类的意识，这垃圾在家就得分好。”

自打三支队伍在富莱茵花园小区上岗，“熟人效应”起了作用。富莱茵社区服务站站长郝俊丽发现，有了“熟人”盯桶，整改一周后，小区的厨余垃圾分出量直接翻了一倍。

提醒：

避免“打卡式”盯桶

在东城区永外街道永铁苑小区居住了20多年的张朝玲，如今有了个新的身份——垃圾分类指导员。每天，张朝玲都要在小区的垃圾桶旁“转悠”6个小时，指导垃圾分类。“小区八成以上的居民都认识我。因为熟悉，我的话，很多居民都肯听。只要提醒一次，很多居民第二天就能把垃圾分类后拎下楼。”

截至8月31日，本市通过志愿北京信息平台发布垃圾分类“桶前值守”项目8584个，招募志愿者18.4万人。张朝玲提醒广大编外分类指导员：“光有热情还不够，为了确保垃圾桶不光要有人守，还要守得好，守出效果。”垃圾分类指导员上岗前，必须要先经过培训，掌握必要的垃圾分类专业知识和劝导技巧。“垃圾分类指导员不能光站在桶边当‘摆设’，避免‘打卡式’盯桶，还要通过引导、鼓励、劝说，最终让居民养成自己分类的习惯。”